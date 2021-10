Albert Robledillo: “Treballar per a l’NBA és un somni”

Albert Robledillo (Sabadell, 1990) s’ha dedicat durant més de deu anys al periodisme esportiu, tant a la televisió com a la premsa i a la ràdio. Tanmateix, li ha arribat l’oportunitat de ser vistaire als Golden State Warriors, equip de l’NBA. Ell, doncs, deixa el periodisme, però no descarta tornar-s’hi a dedicar.

Abans de parlar del teu fitxatge per als Warriors, fem un balanç de la teva trajectòria com a periodista. Has tocat tots els seus vessants. Sí, de fet, tota l’experiència que he guanyat en aquests més de deu anys ha estat espectacular. Al segon any de carrera ja estava treballant i he tingut sort d’estar a llocs on m’han ensenyat molt, tant a la televisió com a la ràdio i la premsa. He sigut un afortunat.

Vas començar al Prat Ràdio fent transmissions de bàsquet. La teva afició per aquest esport, però, ve d’abans. Vas ser entrenador al Creu Alta Bàsquet durant deu anys. El bàsquet és la meva passió des que era petit. En realitat, el meu objectiu amb el periodisme va ser d’apropar-me al món de l’esport i, sobretot, al bàsquet. De fet, m’agraden més els esports que el periodisme.

També vas passar una etapa molt llarga de la teva vida com a redactor de ‘L’Esportiu de Catalunya’. Quin record en guardes? Per a mi, L’Esportiu ha estat una muntanya russa contínua. D’una banda, només tinc paraules d’agraïment per als caps que he tingut, però, de l’altra, he d’admetre que han estat temps difícils. La premsa esportiva en paper i en català no viu els seus millors moments. Encara s’ha de lluitar molt contra la inestabilitat laboral.

El periodista sabadellenc buscarà jugadors que puguin ser vàlids per jugar als Golden State Warriors, un dels equips més coneguts de l’NBA

També vas ser segona veu i analista dels programes ‘Esport’ i ‘Cinc contra cinc’ de la Televisió de Badalona. Et va ajudar a apropar-te al bàsquet professional? Sens dubte, tot i que he de dir que en cap moment he utilitzat el periodisme com a trampolí per acabar sent cercapromeses professional. Però sí que és veritat que els contactes en el món del bàsquet m’han anat bé per fer-me un lloc.

De cop, però, el 2019 vas passar a ser cercapromeses de bàsquet a Eurohopes. Vas passar a compaginar la teva feina com a periodista i la teva tasca com a vistaire? Sortosament, havia combinat ser cercapromeses amb la feina de periodista a Badalona Comunicació i a L’Esportiu. Cal dir, però, que cada cop havia d’invertir més temps a Eurohopes. Detectava jugadors talentosos de menys de 21 anys a les universitats americanes i a les principals lligues europees. M’ha servit per agafar molta experiència.

Ara marxes als Golden State Warriors, a l’NBA. Quines funcions específiques tindràs? La meva funció serà fer de cercapromeses internacional. Buscaré

jugadors per tot Europa que puguin ser útils als GSW. Hauré de viatjar per tot el continent, però per a mi treballar per a l’NBA és un somni.

Deixes el periodisme indefinidament? Sí. Em sap greu, perquè és un ofici bonic i complet. Tanmateix, és molt solitari i he tingut molt de desgast per culpa de la inestabilitat laboral. Tenia ganes de canviar el rumb, però no tanco la porta a tornar-m’hi a dedicar més endavant.

