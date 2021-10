El Sabadell davant una nova 'final' per aplicar el punt d'inflexió

Publicitat

Convenciment, valentia, concentració i encert. Així ha resumit Antonio Hidalgo el que necessita el seu equip per trencar la dinàmica negativa i sumar la desitjada primera victòria de la temporada aquest divendres (19 hores) davant l'At. Sanluqueño a la Nova Creu Alta. La situació del Sabadell és delicada, molt lluny dels objectius marcats a principi de temporada i ha arribat el moment de l'orgull i l'honor arlequinat. Els mateixos jugadors parlen de 'final' per aplicar el punt d'inflexió. No pot esperar més.

El tècnic de Canovelles ha agraït el suport incondicional rebut per part del director esportiu, José Manzanera, el dia anterior, deixant clar que "tampoc és gratuït sinó fruit de la feina feta i va més enllà de l'àmbit futbolístic. Estem treballant amb la màxima responsabilitat per guanyar, fer moltes coses bé i estar encertats de cara a porteria. Veig molt bé els jugadors, amb moltes ganes de canviar aquesta situació. Però això no va de dades ni percentatges sinó de fer gols i guanyar partits". Encara no podrà comptar amb Ramon Folch i el central Iago Indias, però espera que estiguin a disposició la setmana següent.

El paper de l'afició també ha ocupat bona part de la roda de premsa del tècnic. "Ara mateix no li puc demanar res perquè l'equip tampoc està donant res. En moments de bons resultats sí que li he demanat el suport. Penso que hem de mostrar una empatia amb la nostra gent i entendre el seu estat d'ànim i acceptar les crítiques si es fan amb educació i no es traspassen certes línies. Penso que és prou intel·ligent per saber el què ha de fer aquest divendres des del primer minut fins a l'últim. Està clar que jo prefereixo que estigui amb l'equip perquè ens ho farà tot més fàcil. Quan hem estat junts, les coses han funcionat bé".

Com a anècdota, el delegat arlequinat Miguel Ángel Rodríguez no podrà asseure's a la banqueta després de rebre una sanció de tres partits per la seva expulsió al Nou Estadi de Tarragona. Una decisió del Comitè de Competició que Hidalgo considera "una vergonya molt gran". Cal recordar que el motiu és per encarar-se i recriminar els constants insults d'un aficionat local contra la banqueta. El seu lloc l'ocuparà Toni Cáceres.

Amb un pressupost que amb prou feines supera el milió d'euros, l'At. Sanluqueño s'ha convertit en la revelació de l'inici de lliga. Ho basa tot en la fortalesa defensiva i una gran efectivitat. Fora encara no ha perdut ni ha encaixat cap gol: empat a Palamós (0-0) i victòries a Castelló (0-1) i la Ciutat Esportiva del Betis (0-3). Diuen que la veterania és un grau. Doncs el conjunt dirigit per Pedro Buenaventura en pot presumir. Fins i tot compta amb un campió d'Europa amb la selecció absoluta com Dani Güiza (41 anys). Fa dues dècades es va enfrontar al Sabadell militant al Mallorca B (2000/01). Tenia 20 anys. El davanter Diego Cervero (38) és un altre il·lustre veterà, com el lateral Edu Oriol (35), o el porter Falcón (37), qui ha visitat nombroses vegades la Nova Creu Alta defensant la porteria de l'Hèrcules. "És un porter de gran nivell que ha tingut un començament de lliga espectacular", ha recordat Hidalgo.

LES DADES DEL PARTIT

Estadi: Nova Creu Alta

Horari: 19 h

Àrbitre: Jorge Tárraga Lajara (Comitè valencià).

Antecedents: No n'hi ha cap.

Temperatura a l'hora del partit: 20 graus.

