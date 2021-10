Torna el tradicional Outlet de roba de CIPO

Publicitat

La Fundació CIPO reactiva la seva agenda d’activitats després de la interrupció provocada per la pandèmia. L’entitat sabadellenca muntarà el seu tradicional Outlet, que ja arriba a la seva dotzena edició, del 22 al 24 d’octubre al Mercat de Sant Joan. Hi haurà venda de roba de temporada de tardor i d’hivern per a dona i home de fabricants locals a preus reduïts.

Joan Madaula, president de CIPO, es mostra il·lusionat amb la represa de les activitats: “Tornem amb molta força i il·lusió. Teníem moltes ganes de tornar a obrir l’entitat al públic i poder formar part, de nou, de l’agenda de la ciutat”, afirma.

A més, assegura que les marques han respost bé a la crida de la Fundació. “Estem encantats que col·laborin amb nosaltres un any més. Sense elles, i l’equip de voluntariat, l’Outlet no seria possible”, reflexiona el president de la cooperativa. Dit això, una vintena de persones voluntàries s’encarregaran tant de la venda directa com de la selecció i l’etiquetatge previ de les peces a l’Outlet.

Els diners recaptats es destinaran al finançament de projectes de la cooperativa CIPO, que té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. Enguany, s’ha triat un projecte centrat en la inclusió laboral: s’adequaran unes noves naus industrials per portar a terme les activitats relacionades amb la gestió de residus del Centre Especial de Treball de CIPO.

De fet, CIPO traslladarà l’activitat relacionada amb la gestió de residus a Castellar del Vallès, concretament, al polígon industrial Pla de la Bruguera. En aquesta nova ubicació, es portaran a terme les tasques derivades de la recollida d’oli domèstic del Vallès Occidental, així com la selecció i separació de càpsules de cafè.

L’objectiu principal d’aquest trasllat, segons el director de l’entitat, Xavier Martínez, és fer créixer el Servei de gestió de residus, cada vegada més demandat i lligat al concepte de sostenibilitat que defensa la cooperativa. “Fins ara, no havia estat possible ampliar aquesta activitat. Les noves naus ens permetran consolidar aquest servei”, explica.

Així mateix, Martínez avança que crearan nous llocs de treball per a persones amb dificultats d’inserció laboral. “Seguim treballant per la integració sociolaboral d’aquest col·lectiu”, afegeix.

