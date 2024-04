FOTOS | El gran dia dels Mossos d’Esquadra a Sabadell

Sabadell ha acollit avui la principal celebració dels Mossos d’Esquadra, el Dia de les Esquadres, amb el reconeixement dels agents, amb Antoni Milla estrenant-se com a cap de l’ABP de Sabadell. I és que Sabadell compta amb una de les àrees bàsiques policials de Mossos d’Esquadra (ABP) amb més activitat del país: l’any 2022, es van produir uns 14.000 delictes, uns 38 al dia. Durant la jornada, s’han repartit desnes de distincions a agents dels Mossos en reconeixement de la seva trajectòria professional.

Un dels elements que més han destacat durant la jornada és un dels delictes que es troba en increment a Sabadell i Catalunya: els delictes cibernètics. Aquesta tipologia ha crescut any rere any i, només a Sabadell, s’han disparat un 19,2% en un any, amb un total de 1.911 delictes.

Fotografies: David Chao