El FS Sabadell Femení vol fer una gran passa cap a l’ascens

Després de l’ensopegada a la pista de l’Athletic Vilatorrada de la passada jornada, el FS Sabadell Femení vol fer una gran passa cap al retorn a Segona Divisió nacional. Les arlequinades reben el segon classificat, Les Glòries (tot i que a la Federació és CD La Concòrdia), a Can Balsach aquest dissabte (18:45h).

Tot i la darrera ensopegada, el conjunt de Xavi Muñoz continua com a líder de la Divisió d’Honor catalana, però la distància és ja només d’un punt. Únicament el primer classificat puja de categoria i això fa que, quan falten només cinc partits per acabar la competició, el duel directe guanyi especial importància. També pel cop sobre la taula que suposaria el triomf.

El partit serà especialment calent, no només per la rivalitat dins la pista, també pel precedent de la primera volta. Les Glòries va ajornar el partit, 48 hores abans, perquè no tenia camp disponible i el va reprogramar per una setmana més tard. Aquest fet va provocar una gran indignació entre les jugadores sabadellenques que van haver de posposar o canviar vacances (va ser just abans del Nadal) per poder disputar el matx.

Aquell enfrontament finalment va caure del costat arlequinat amb un gol de Gemma Font sobre la botzina (1-2). Es va prendre la seva revenja l’equip barceloní imposant-se a la Copa Catalunya a Can Balsach (0-1). Amb l’ascens en joc, qui guanyarà el tercer?