El FS Sabadell Femení vol assaltar el lideratge per a tancar l’any

Jornada cabdal a la Divisió d’Honor femení de futbol sala per al FS Sabadell Femení. Les arlequinades visiten aquest dissabte (17h) la pista del líder imbatut CFS Les Glòries (tot i que competeix sota la denominació i plaça del CD Concòrdia). El partit estava previst pel dia 16, però no es va poder disputar per falta de disponibilitat d’un espai on jugar. “El dijous, a 48 hores de l’enfrontament, ens van notificar que no tenien pista. Amb una gestió impecable i ràpida, l’Ajuntament ens va donar l’opció de jugar a Sabadell, però elles no van voler”, explica el tècnic Xavi Muñoz.

Aquest endarreriment ha fet canviar de plans algunes jugadores que han hagut de modificar les seves vacances de Nadal. “Tenim una jugadora que baixarà d’Andorra expressament pel partit i òbviament ens condiciona perquè nosaltres teníem tot preparat per jugar la setmana passada. Vam fer tot el possible perquè fos així, però no va poder ser”, afirma Muñoz. El tècnic sap que les circumstàncies poden fer que el partit sigui més intens de l’habitual. “Som un equip que pressiona molt i hem d’aconseguir que aquesta sobreexcitació no faci que cometem massa faltes o situacions que ens perjudiquin. Si sabem gestionar com toca aquesta energia extra, serà positiu”.

Trencar la ratxa de victòries

Les sabadellenques són segones amb només un empat mentre que Les Glòries es troba imbatut, sumant tots els seus partits per triomfs. “En el partit tenim més que els punts en joc. Aconseguir un resultat positiu pot ser un cop sobre la taula, no només per nosaltres sinó per demostrar que no són invencibles, també als rivals que venen per sota”, reflexiona l’entrenador. Una oportunitat d’or per a assaltar el primer lloc i començar el 2024 en posicions d’ascens a Segona Nacional. “L’ascens és un objectiu que sempre tenim allà. Si no és aquest any, doncs el següent. Més enllà del sènior, l’important és el creixement del projecte i haver passat de ser un equip a ser un club amb 10 equips”.