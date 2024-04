Josep Escartin (síndic): “Sabadell té problemes de convivència”

Problemes de sorolls, queixes de plagues o problemes a l’espai públic. La Sindicatura de Greuges de Sabadell va fer 2.205 actuacions, segons es recull a l’Informe d’Activitat 2023, 232 expedients de queixa i 8 tramitacions d’ofici. Una feina que va iniciar l’anterior síndica, Eva Abellan, i que ha continuat l’actual, Josep Escartin, que va quedar al càrrec de la institució a finals de 2023. “Abellan ha fet una bona feina”, exposa l’actual síndic, Josep Escartin.

I quins han estat els temes més recurrents? Una de les queixes que va generar més queixes va ser la informació de l’assegurança del programa de Vacances per a la Gent Gran. Però també s’han rebut queixes de tota mena: accessibilitat, plagues, sorolls i problemes de convivència són alguns dels punts que més preocupen els ciutadans. “L’ordenança de Civisme s’ha d’aplicar amb rigor. Però també hauria d’impulsar una figura d’agents cívics per fer pedagogia”, sosté el síndic.

Accessibilitat i espai públic



“Hi ha un problema important, una tolerància excessiva. Els cotxes no poden aparcar malament per sistema. Fa sensació d’impunitat”, valora Escartin. Una realitat que, segons el síndic, ha constatat a tots els barris. “Hem fet la prova: quan s’ha multat cotxes mal estacionats a alguna zona, aquesta pràctica ha disminuït”, sosté. Però no només són cotxes mal estacionats, també carrers en mal estat. “S’han d’arreglar a poc a poc, especialment els carrers més estrets, sobretot al Centre”, diu.

Les plagues

Els problemes de salubritat pública generats pels coloms i per les persones que els alimenten també van suposar –i continuen suposant– un gruix important de queixes, juntament amb les plagues de paneroles. “Hi ha massa gent que alimenta coloms i això fa que hi hagi zones superpoblades que generen molèsties”, exposa Escartin. La majoria de les queixes venen dels barris del nord i Centre.

Sorolls, civisme i convivència

Sabadell és segura, però “hi ha un problema important de convivència, tot i que s’està treballant”, considera Escartin. “Sorolls, botellots, festes al carrer, crits, brutícia… tot això existeix”, exposa. “Feia anys rebia moltes queixes de llicència. Ara, són sorolls”. Ara bé, Escartin també reconeix la voluntat de Sabadell: “Ens hi hem de posar tots plegats: si hi ha la valentia d’aplicar l’ordenança, ajudarà”, exposa.