Fer gargots a un carrer de Sabadell estarà perseguit i sancionat amb fins a 751 euros de multa. Sabadell posa la lupa en els comportaments incívics i sancionarà qui faci grafits i pintades que desllueixi béns immobles. I encara serà més contundent en el cas que els gargots afectin edificis patrimonials –més de 500 edificis catalogats–, una infracció que serà considerada greu i podria tenir una multa de fins a 1.500 euros. Veïns i comerciants consultats pel Diari veuen amb bons ulls la mesura, i esperen que pugui tenir un efecte dissuasori.

“El que serà difícil és enxampar-los in fraganti”, coincideix en Pep Martí i la Montserrat Acosta, veïns del carrer de Fatjó (Creu de Barberà). Ells han retirat fins a dos cops alguns gargots que havien fet davant de casa. “Hem hagut d’invertir temps i diners en productes dissolvents per la bretolada d’algun individu”, lamenta Acosta. Fins ara, la Policia Municipal ha interposat denúncies per danys o deslluir béns immobles quan els vàndals han pogut ser identificats. El 2022 es van enxampar fins a 17 persones i, l’any 2023, van ser quatre.

És una realitat que s’estén de nord a sud de Sabadell: al Centre, alguns comerciants de via Massagué assenyalen els grafits il·legals que taquen l’antic edifici de Correus i una antiga seu bancària, un focus de “brutícia i incivisme”. “Qui voldrà obrir un negoci aquí a prop si tot està així?”, lamenta Eva Fernández, presidenta de Sabadell Comerç Centre.

Hi coincideix Josep Marín, gerent d’un negoci de via Massagué. També el carrer de les Comèdies s’ha convertit en un mural del vandalisme. A Can Puiggener, els veïns han detectat dos tags o signatures que es repeteixen de punta a punta del barri: “Estan a papereres, a l’ascensor del barri, a parets… l’incivisme crida a l’incivisme”, lamenta Sílvia Rodríguez, veïna de la zona. “Els hi faria netejar-ho a ells”, exposa un veí del Centre.

O a Can Deu, on alguns comerciants, cansats que embrutessin les seves persianes, van decidir contractar un grafiter per fer, ara sí, una obra d’art i evitar que es tornés a vandalitzar. “És una solució per la que opten alguns hostalers”, exposa Jordi Roca, del gremi d’hostaleria.

“Els tags són una forma indiscriminada d’embrutar les parets”, exposa Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, que diferencia entre els murals i grafitis artístics que compten amb permís dels que no. I és que treu temps també als comerciants, que s’han d’encarregar de netejar els seus negocis: “No fa que vingui més o menys gent als nostres establiments, però genera sensació de brutícia i de deixadesa del barri. Embruten, fa lleig”, considera Miguel Tello, president de l’associació Ca n’Oriac Comerç.

L’incivisme, cinquena preocupació

L’incivisme és una de les principals preocupacions dels sabadellencs, ocupant la cinquena posició en el rànquing del Dibaròmetre, una enquesta de la Diputació de Barcelona, amb un 4,5% dels vots. Així i tot, aquest percentatge se situa per sota de la mitjana provincial, on l’incivisme rep un 5% dels vots. La seguretat esdevé la primera preocupació dels sabadellencs (10%), també per sota de la mitjana de la província de Barcelona (17%), però la delinqüència a Sabadell creix a un ritme molt més sostingut (0,5%) que a la resta de ciutats metropolitanes (6,7%), segons dades del ministeri de l’Interior.

La imminent ordenança se centra en l’incivisme, i contempla mesures alternatives a la sanció econòmica, especialment pensada pels menors d’edat: treballs en benefici de la comunitat, tallers de convivència o mediacions, sempre que no siguin reincidents.