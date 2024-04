Sabadell estrenarà l’Ordenança de Civisme i Convivència el mes de maig. El ple municipal d’abril aprovarà de forma definitiva aquesta norma que assentarà les bases de la convivència a Sabadell i dotarà la Policia Municipal d’eines per sancionar conductes incíviques. Una norma que espera la ciutat ja fa anys. Les conductes vandàliques –que no siguin considerades delictes–, podran castigar les butxaques dels infractors. “Sabadell és una ciutat segura, aquesta eina ens ajudarà a tenir una ciutat més cívica, tenim queixes per incivisme”, exposa Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa d’urbanisme, desenvolupament sostenible i seguretat.

La norma s’alça sobre dos grans elements nuclears: més eines per sancionar els sorolls a habitatges o al carrer i el consum d’alcohol a la via pública –botellot–, que genera també problemes de convivència. Els agents podran personar-se in situ al focus del conflicte per sorolls i fer un requeriment als responsables i, a partir del segon requeriment, es podria sancionar. Fins ara, es necessitava una sonometria. “Són les principals demandes dels veïns”, sosté Hernández.

El projecte que es va presentar ha rebut pràcticament unes 200 al·legacions –d’ERC, La Crida i els Comuns– i s’han acceptat set de cada deu. S’han efectuat petites modificacions respecte el projecte: “Hi havia infraccions que després vam valorar que no tenien sentit comú i que no hi destinaríem una patrulla”.

Què es podrà sancionar?

Es preveuen al voltant de 40 infraccions: la majoria lleu, algunes greus i tres, molt greus, que es castigaran amb multes d’entre els 100 i els 3.000 euros, segons la gravetat dels fets. Què es podrà castigar? La norma tipifica els comportaments que puguin perjudicar la convivència, tranquil·litat, seguretat i salubritat, salut i medi ambient. Es considerarà greu posar la música alta i fer festes al carrer amb consum d’alcohol o no recollir les deposicions dels gossos o que els potencialment perillosos no vagin lligats (fins a 1.500 euros). I lleus, fer pintades sense autorització, fer les necessitats al carrer o deixar escombraries fora del contenidor (fins a 751 euros).

I és que l’ordenança també contempla mesures alternatives a la sanció econòmica, especialment pels menors d’edat: tallers de convivència, mediacions o altres vies per a resoldre conflictes. A banda, durant el mes previ a l’aplicació de l’ordenança –d’abril a maig–, la Policia Municipal farà una campanya informativa a persones que puguin estar cometent una infracció.

L’Ordenança ha estat debatuda entre els diferents agents socials, institucionals i econòmics de la ciutat: hi han participat la Cambra de Comerç, comerciants i veïns, el Gremi de Fabricants, Creu Roja, ActuaVallès, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia o l’anterior síndicatura municipal de greuges.

Paral·lelament, Hernández recorda que la norma anirà acompanyada de més recursos: incrementar plantilla de la Policia Municipal amb 30 agents més, més càmeres de videovigilància i noves tecnologies per millorar la feina dels agents.