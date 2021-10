Unitat integral de Cirurgia de l’Obesitat, ara a Grup Policlínic

La Unitat integral contra l'obesitat i el sobrepès de Grup Policlínic incorpora el reconegut cirurgià bariàtric Dr. Osorio

Policlínic Torreblanca, a Sant Cugat del Vallès, incorpora un nou especialista de reconeguda trajectòria en cirurgies de l’aparell digestiu, com és el cirurgià bariàtric Dr. Javier Osorio Aguilar. Aquesta Unitat ens ofereix solucions a l’obesitat i el sobrepès amb diferents Cirurgia de l’obesitat i tractaments, com ara:

No totes les cirurgies o programes d'aprimament serveixen igual per a tots els pacients, i només en una visita personalitzada per un equip d'experts podràs obtenir el programa més eficaç per a tu. Per Això la nova Unitat compta amb un equip multidisciplinar per oferir el servei més personalitzat, amb especialistes en:

Endocrinologia

Nutrició

Psicologia

Cirurgia bariàtrica

Quan l'obesitat s’ha establert i no han funcionat les dietes ni els tractament mèdics i farmacològics, cal controlar-la amb la cirurgia. Hi han diferents cirurgies que es poden fer i també diferents tècniques quirúrgiques a l’abast del cirurgià bariàtric, algunes d’elles poc invasives com ara la cirurgia laparoscòpia

Ara disposes d'una visita informativa gratuïta, amb el Dr. Javier Osorio, i el seu equip d'experts de la nova unitat integral contra l'obesitat i el sobrepès que pots reservar en:

Policlínic Torreblanca, pertany a la xarxa de centres mèdics de Grup Policlinic

Telèfon: 93 589 38 00| E-mail: p.torreblanca@grup-policlinic.com | Av. Torreblanca, 2-8. Sant Cugat del Vallès

