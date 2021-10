Sentiment i sensibilitat a flor de pell

[Ignasi González, lector]

Divendres vaig assistir al Teatre Principal, al retorn a la nostra ciutat del violinista Josep Colomé, seduït per l’entrevista que en va publicar el Diari de Sabadell i perquè, coneixent-lo, sabia del cert que no decebria el públic. Em va sorprendre que no hi hagués una presentació com s’escau a un esdeveniment que iniciava un cicle i, al mateix temps, reparava un greuge. En Josep Colomé és un artista reconegut arreu, amb una extensa experiència internacional i una carrera llarga i d’èxit.

Feia anys que no actuava a Sabadell, no pas per manca d’interès propi. En l’entrevista publicada al Diari, en Josep advertia que presentava un programa eclèctic més centrat en les sensacions que les peces havien provocat en ell al llarg de la seva vida que no pas en un tema o una època determinada i que buscava la complicitat del públic per deixar-se seduir. La realitat no el va desmentir.

Amb en Dani Espasa al piano, el programa de cançons que van presentar, sense un lligam aparent entre elles, buscava i aconseguia, des de la primera peça, embolcallar-nos amb una música sensible, més que agradable a les oïdes i que, per sobre de tot, acaronava i provocava en mi una allau de sensacions quasi sensuals, amoroses, melancòliques. Un concert excel·lent, adreçat directament al cor que aconseguí posar-nos, a flor de pell, tota la sensibilitat i en sentiment que prometia.

