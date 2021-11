Sabadell, present a TVE

Retalls del Diari de Sabadell al programa "Perduts en el Temps" de televisió espanyola. Aquest diumenge, 31 d'octubre, s'ha reemès el primer capítol del programa: "Espectadors del temps". La presentadora, Anna Bertran, s'endinsa al món dels cinemes i posa el focus en aquelles sales que van projectar grans pel·lícules dels anys cinquanta, en aquest cas a Manlleu i a Sentmenat. La informació s'extreu del Diari de Sabadell on s'anuncia que la sala del cinema de Sentmenat tancava del 29 de desembre del 1992; en el minut sis hi apareix notícies del Diari de Sabadell d'aleshores.

LA INDÚSTRIA SABADELLENCA

La vida tèxtil dels sabadellencs i les indústries són els protagonistes de "Teixint el passat", un altre capítol del programa. En aquest es fa una commemoració de la indústria tèxtil tan poderosa de la ciutat. A Sabadell, el tèxtil va ser la seva principal indústria, i de fet, a una nau del segle XIX encara es conserva maquinària dels anys 50, també va haver-hi fàbriques d'arquitectura avantguardista amb vocació exportadora.

La presentadora aporta pinzellades de les antigues fàbriques sabadellenques, del material i dels mecanismes que s'usaven amb l'objectiu d'apropar a l'espectador a la vida quotidiana d'aleshores. D'altra banda, fa referència al Molí d'en Mornau, situat al riu Ripoll. Aquest va ser un molí paperer del segle XVII que va acabar transformat en una fàbrica tèxtil, de fet, se'l considera el més gran de Catalunya, però també se'l coneix com el molí que té tantes finestres com dies de l'any.

A més, reitera la importància de les "heroïnes" de les fàbriques: aquelles dones que van treballar a les naus, la presentadora posa en qüestió "les difícils condicions en què es trobaven les dones". En el programa hi surten cares conegudes de la ciutat com per exemple l'enginyer Sebastià Serra, qui ens explica què eren les fitxes tècniques de les fàbriques; el Pere Nogué, expert en indústria tèxtil; la Sílvia Circuns, extreballadora tèxtil, o bé, el periodista Plàcid Garcia-Planas fill de l'empresari d'Artèxtil. El periodista afirma en el programa que "Sabadell no s'entén sense l'Artèxtil i que el seu llegat és ciutat". Bertran de- talla que Sabadell va ser una ciutat clau per a la indústria tèxtil: "la banda sonora de Sabadell eren els telers", conclou.

Així doncs, la segona temporada de 'Perduts en el temps', Anna Bertran visita llocs que han quedat oblidats. Enmig d'aquests vells espais, que un dia van ser enlluernadors la presentadora parla amb persones que rememoren el seu passat, d'esperit inquiet i viatger. De la mà de Bertran, s'obre la porta a espais amagats i desconeguts entre els carrers de Sabadell, Barcelona, Penedès, Cervera i Tarragona.

