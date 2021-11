En relació a l'exposició sobre Francesc Layret

[Ramón Fatjó, expresident i secretari de l’A.VV. de la Concòrdia]

El nostre Ajuntament fa una gran exposició itinerant pels centres cívics de la ciutat sobre la història de la gran figura que va ser l’advocat dels treballadors Francesc Layret i ens hem assabentat que ha estat un mes a Can Rull i no l’ha visitat cap col·legi, perquè el jovent ha de saber qui era, però res. El nostre ajuntament no deu haver enviat invitacions als directors dels instituts o escoles perquè ho puguin visitar ara que està al centre cívic de la Concòrdia, i tenim les escoles Font Rosella, Pau Casals, Concòrdia i l’institut Ferran Casablancas.

Ho deuen haver fet? Crec que no. És una llàstima perquè l’exposició és molt encertada i detalla molt bé tota la seva vida política i com el van matar, la patronal catalana. Estic segur que tenim molts sabadellencs que no saben qui era, i això que tenim un carrer que porta el seu nom. Aprofito per dir als 27 regidors que es posin d’acord i facin posar un monument en la zona dels pisos nous del mateix carrer que porta el nom de Francesc Layret, a la Creu Alta. Preneu-ne nota, polítics locals.

