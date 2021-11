Montmeló, amulet de pilots vallesans

L’any 1991 es feia realitat un dels somnis del sector del motor català: tenir un circuit permanent d’àmbit internacional, el de Montmeló. 30 anys després, el circuit encara està operatiu i acull les dues competicions de motor més importants al món: Moto GP (motocicletes) i Fórmula 1 (automòbils). També n’acull d’altres de menys entitat, com les 24 hores d’automobilisme i motociclisme.

TV3 ha estrenat els darrers dies un documental per reviure els dies d’abans i després de l’estrena del circuit, anomenat El dibuixant del Circuit de Catalunya, dins del programa Esports 360. El curt recull, a més, valoracions del dissenyador del circuit, Jaume Nogué, del primer pilot de provar-lo, Luis Pérez-Sala, així com de personalitats molt diverses del sector de motor.

A més, el Telenotícies també ha recordat alguns dels moments més emblemàtics a Montmeló. De fet, molts d’aquests moments –encara que no tots sortissin al programa– tenen a pilots vallesans com a protagonistes. Dani Pedrosa, Jordi Gené i Carmelo Morales van ser alguns dels esportistes que van tenir una història d’amor amb Montmeló, que es va convertir pràcticament en un amulet.

Pedrosa, Morales i Gené

D’entrada, el castellarenc Dani Pedrosa va aconseguir guanyar-hi tres vegades, un cop en cada una de les tres categories del Campionat del Món de Motociclisme: 125 cc (2003), 250 cc (2005) i Moto GP (2008). Pedrosa es va convertir en un ídol de l’afició a Montmeló, que el corejava a cada cursa. Tal era l’idil·li del motorista amb el circuit que fins i tot va anunciar la seva retirada després d’una cursa allà. Era l’any 2018. Actualment, però, tot i que no competeix, és pilot de proves de l’equip Red Bull KTM Factory Racing.

El pilot castellarenc Dani Pedrosa ha aconseguit guanyar tres vegades al circuit de Montmeló, tant a 125 cc i 250 cc com a Moto GP

D’altra banda, el també castellarenc Carmelo Morales, encara en actiu tot i tenir 43 anys, també ha tingut força èxits quan ha corregut a Montmeló. Ell no ha competit al Campionat del Món de Motociclisme –només va tenir presència en una cursa substituint un pilot lesionat–, sinó que ho fa al Campionat d’Espanya de Superbikes, tot i que també havia competit al Campionat del Món de Superbikes. Una de les victòries més recordades de Morales a Montmeló va ser la de l’any 2012, quan va aconseguir vèncer després d’una cursa molt disputada.

I per la seva banda, el sabadellenc Jordi Gené també va aconseguir alçar-se amb la victòria en una de les seves nombroses curses a Montmeló. La victòria més recordada del pilot d’automobilisme al Circuit de Catalunya va ser la que va tenir lloc l’any 1996 a la Copa de Pilots Privats. Jordi Gené, a diferència del seu germà Marc, mai ha competit a Fórmula 1, tot i que va estar a punt de fer-ho l’any 1993, però finalment no es va poder concretar. Dit això, Marc Gené també havia competit a Montmeló, però no hi va aconseguir cap victòria.

Amb el documental de TV3, es pot veure un resum detallat d’altres moments importants durant els 30 anys de vida del circuit. El seu dissenyador, Jaume Nogué, explica que ell tenia la intenció que fos un dels millors circuits del món i que durés molts anys. És irrebatible que almenys la segona afirmació és ben certa. La primera no és exempta de subjectivitat. El que sí que no admet gaires debats és que Montmeló ha estat un amulet per als pilots vallesans.

Publicitat