La Diputació de Barcelona aposta per la transformació sostenible del sector de l'automoció a la província

Vuit consells comarcals reben suport i assessorament de la Diputació per orientar el sector cap a la reindustrialització i la transició de la mobilitat sostenible

La Diputació de Barcelona treballa amb vuit consells comarcals de la província per impulsar la transformació de la indústria de l’automoció cap a la mobilitat sostenible i per revertir els efectes de la crisi que amenaça el sector. La corporació ha destinat 1,5 M€ per assessorar els plans d’acció comarcals orientats a donar suport a les empreses i als treballadors, amb activitats formatives, acreditacions competencials i acompanyament empresarial. El gruix de les accions dels plans es durà a terme al llarg del 2022.

A Catalunya la indústria de l’automòbil afronta molts reptes en el futur més immediat i la transformació que viurà capgirarà el sector en tota la seva cadena de valor. “No volem que la província de Barcelona, que té empreses capdavanteres en l’àmbit de l’automoció, perdi el posicionament estratègic que ha assolit durant tots aquests anys. Treballem al costat del sector privat per acompanyar-lo i per facilitar la transició cap a la nova mobilitat i evitar al màxim que tanquin empreses clau”, afirma Eva Menor, diputada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona. “Volem que la província de Barcelona —afegeix Menor— continuï sent un punt clau al sud d’Europa pel que fa a l’automoció”.

El programa de suport a la indústria de l’automoció de la Diputació treballa amb els consells comarcals de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, les vuit comarques que presenten un índex d’especialització en la indústria de l’automòbil superior al 25%. Per definir els plans d’acció i executar-los, els consells comarcals han rebut suport de la Diputació de Barcelona. El programa preveu també unes accions transversals amb plans d’acompanyament empresarial, recerca d’ajudes, formació per capacitar els treballadors, acreditacions competencials i actuacions preventives per evitar nous tancaments empresarials. En total, s’espera un impacte en més de 645 empreses i sobre més de 1.000 treballadors.

El pla per salvar Robert Bosch a Castellet i la Gornal

Una de les primeres accions que ja s’ha dut a terme dins d’aquest programa és la reindustrialització de la planta de Robert Bosch a Castellet i la Gornal, a l’Alt Penedès. Evitar com fos la pèrdua d’aquesta indústria va ser un dels objectius que es va fixar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. A finals de novembre, es va aconseguir presentar la proposta del projecte industrial de GCR Group. “Sense una aposta política clara com la que ha fet la Diputació de Barcelona, que ens va oferir els recursos econòmics, i sense la decisió política del govern del Consell Comarcal per decidir utilitzar una part important d’aquests recursos, hagués estat impossible afrontar el repte de trobar una solució al tancament”, diu Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Aquest suport, juntament al de les altres administracions implicades —l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, el Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya, i el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya— han permès la reindustrialització de la planta. Una seixantena de treballadors continuaran treballant a Castellet i la Gornal amb la multinacional GCR Group, que podria arribar a ocupar un centenar de persones. Els treballadors que, de moment, quedin fora, formaran part d’una borsa de treball que gestionarà el consell comarcal a través de la xarxa XALOC.

Acompanyar la nova mobilitat

El Baix Llobregat és la comarca de Catalunya on el sector automobilístic té un pes més important, amb un volum de negoci de més de 19,7 M€ i més de 34.000 treballadors. La situació estratègica de la comarca fa que sigui pol d’atracció per a empreses del sector que ja treballen en la nova mobilitat sostenible, com Silence o Wallbox. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez Morales, explica que “ens hem proposat acompanyar empreses de l’ecosistema industrial de l’automoció, en especial proveïdors de segon i tercer nivell, on creiem que el projecte pot tenir un major impacte en termes de suport a la transformació i a l’adaptació a nous models de negoci” i atraure, així, nous inversors.

Capacitar els nous treballadors

El programa preveu també invertir en formació per capacitar els treballadors en els nous requisits de la indústria i certificar la seva experiència amb acreditacions competencials reconegudes per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya. La formació es farà amb el suport de l’EOI (Escuela de Organización Industrial) de Madrid. “Volem estar al costat de les empreses de la província i dels seus treballadors. La formació de pimes i treballadors és vital per avançar en el nou paradigma de la mobilitat sostenible”, exposa la diputada Eva Menor.

Amb la voluntat de seguir donant suport al sector automobilístic, la Diputació de Barcelona treballa en nous projectes i programes que contribueixin a transformar la indústria de l’automoció cap a la mobilitat sostenible i a combatre els efectes de la crisi que tant ha afectat el sector en aquests darrers anys.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8: “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

