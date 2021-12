Noves restriccions contra la Covid: aforaments limitats, toc de queda i reunions de 10 persones

El Govern de la Generalitat ha acordat noves restriccions per aturar l'increment de contagis per Covid-19. L'executiu limita les reunions a un màxim de 10 persones; limita l'aforament al 50% en restaurants i al 70% en gimnasos, la cultura i el comerç; i pretén decretar toc de queda nocturn, entre la 1 i les 6 de la matinada, als llocs on la incidència acumulada a 7 dies per cada 100.000 habitants sigui superior a 500. La Generalitat haurà de demanar permís al TSJC per aplicar el confinament nocturn, però no n'haurà de demanar per la resta de restriccions. Si el tribunal valida la mesura del toc de queda, entrarà en vigor la nit de dijous a divendres.

Dit això, el Govern també recomana el teletreball sempre que sigui possible i tanca l'oci nocturn. Després de la reunió de la comissió delegada de la covid, la portaveu, Patrícia Plaja, ha anunciat aquestes intencions, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que les mesures s'apliquen perquè en l'última setmana s'han doblat els positius i "és necessari aturar" com sigui aquesta progressió.

