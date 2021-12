El concert de Dàmaris Gelabert de Nadal a Sabadell se suspèn per la Covid

L’Ajuntament de Sabadell ha decidit cancel·lar el concert de Nadal doble que la cantant Dàmaris Gelabert havia d’oferir aquestes festes a la ciutat. Unes 4.000 persones havien adquirit entrada per a les dues sessions previstes pel 4 de gener al pavelló del Nord, però davant la situació epidemiològica s’ha optat per suspendre l’esdeveniment, tenint en compte que s’havia de dur a terme en un recinte tancat i on molts menors, per edat, no estaven obligats a dur mascareta.

El consistori preveu tornar a calendaritzar la proposta, sense data fixada a dia d’avui, un cop s’hagi pogut establir un moment idoni d’acord amb l’agenda de la cantant. D’altra banda, el consistori preveu a dia d’avui mantenir la resta d’actes, inclosa la Cavalcada de Reis.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha justificat la decisió després en el marc de les noves restriccions derivades de la situació epidemiològica. En aquest sentit, considera que reduir l’aforament quan ja s’havien assignat les 4.000 localitats previstes en dues sessions seria injust.

“Hi hauria gent amb entrades que no podria venir”, ha assenyalat Farrés en una roda de premsa telemàtica. En aquesta línia, assegura que tot aquell qui en tenia, les conservarà per la data que finalment s’esculli per a fer el concert, encara per definir.

No es toca cap acte més

Farrés també ha assenyalat que a dia d’avui l’Ajuntament té sobre la taula un “pla B” per a tots i cada un dels actes previstos en l’agenda de Nadal a la ciutat. Un d’ells és la Cavalcada dels Reis d’Orient, que aquest any es recupera arreu després de l’aturada de 2021, on a Sabadell es va optar per fer una proposta estàtica al recinte de Fira Sabadell.

“A dia d’avui la decisió és de mantenir la Cavalcada, reforçant la presència d’agents cívics i personal de l’Ajuntament per recordar la necessitat de mantenir distàncies i fer servir mascareta”, ha apuntat. A l’inici del seguici, a més, es preveu exhibir una pancarta amb els recordatoris, i els cotxes de la Policia Municipal emetran una megafonia específica recordant les normes.

