El Quinto torna a Sabadell en format reduït

Les principals entitats que organitzen els tradicionals Quintos de Nadal a Sabadell estan treballant per tal d’adaptar-se a les noves restriccions derivades de la pandèmia. Ara per ara, adeqüen els serveis i activitats que es fan a la sala on es duu a terme el joc per evitar entrar en confrontació amb la nova normativa, sobretot pel que fa als límits d’aforament. Altres mesures vinculades amb la higiene tenen com a objectiu garantir que els elements comuns, com ara els cartons i les guixes, siguin totalment segurs.

El Quinto és un clàssic de Nadal a Sabadell. L’any passat, les mesures sanitàries van fer que les entitats suspenguessin la convocatòria, fet que aquest any han volgut evitar. És el cas de la Societat Coral Recreativa El Ciervo de Sabadell. Ara, però, ha de cancel·lar la sessió de la nit de Nadal, ja que no respectaria el toc de queda. La resta de les sessions es mantenen, ara per ara, això sí, amb canvis com el límit de participants d’acord amb els aforaments vigents. Sense canvis, més enllà dels límits d’aforament, és com afronten el Quinto l’Hotel Urpí de Sabadell i Can Capablanca, dos dels centres que més moviment de jugadors registren cada Nadal.

Jugador expert: Sergi Bracons

Quan i amb qui vas al Quinto? Hi vaig el dia de Nadal amb els amics. Quan era petit, però, hi anava amb el meu pare. A casa meva sempre hem jugat al Quinto.

Has guanyat alguna vegada? He guanyat unes quantes vegades. Els meus amics em diuen que tinc molta sort.

Quins trucs utilitzes per guanyar? Al final, és sort i atzar. Tot i això, la carta que tinguis hi influeix molt. A mi m’agrada tenir cartes en què els números estiguin repartits. I has d’intentar recordar els números que tens i estar atent a les boles que canta el lloro.

És bo agafar-se més d’una butlleta? Si tens dues butlletes, tens més possibilitats de guanyar, però a la vegada et suposa estar més concentrat i atent. Des del meu punt de vista, no gaudeixes tant de la partida.

Què fas per mantenir la paciència? Costa de mantenir-la, però intento estar sempre concentrat i atent, tot i que m’agrada cridar amb els amics quan guanyem.

Què et sembla l’ambient que hi ha al Quinto? El Quinto és esporàdic i té un ambient molt familiar i sa. Hi vas a divertir-te; en realitat, guanyar no és tan important. També cal tenir en compte el lloro, perquè és l’ànima de la festa.

Jugador principiant: Nil Andreu

Quan i amb qui vas al Quinto? Hi jugo a casa amb la família. De fet, només he anat un cop al Quinto i va ser el dia de Sant Esteve amb un grup de sis o set amics.

Has guanyat alguna vegada? Sí, vaig guanyar alguna partida quan hi vaig anar. Tot i que he de dir que vaig tenir moltíssima sort.

Quins trucs utilitzes per guanyar? No sé cap truc. L’única cosa que sí que faig és concentrar-me al màxim, perquè si no, perdo el fil. Vaig a passar-m’ho bé i guanyar no és el meu objectiu principal.

És bo agafar-se més d’una butlleta? A mi no m’ha funcionat. Anava de bòlit i no captava tots els números que cantava el lloro. Va ser molt estressant.

Què fas per mantenir la paciència? Intento no posar-me nerviós i em centro només en la meva carta.

Què et sembla l’ambient que hi ha al Quinto? És un ambient molt especial. A partir d’ara hi intentaré anar molt més sovint. T’ho passes molt bé.

Horaris Can Capablanca

Dissabte 25 de desembre

18:30-21:30 i 22:00-1:00

Diumenge 26

de desembre 18:30-21:30

Dissabte 1 de gener

18:30-21:30 i 22:00-1:00

Diumenge 2 de gener 18:30-21:30

Dimecres 5 de gener 18:30-21:30

Dijous 6 de gener 18:30-21:30

Horaris El Ciervo

Ds. 25 de desembre 19-22:30

Diumenge 26 de desembre-19

Dissabte 1 de gener 19-22:30

Diumenge 2 de gener 18:30

Dimecres 5 de gener 21:30

Dijous 6 de gener 19:00

Dissabte 8 de gener 22:30

Diumenge 9 de gener 18:30

Horaris Hotel Urpí

Dv. 24 de desembre 22:00-1:00

Dissabte 25 de desembre

18:00-22:00 i 22:00-1:00

Diumenge 26

de desembre 18:00-20:00

Dissabte 1 de gener

10:00-22:00 i 22:00-1:00

Dg. 2 de gener 18:00-22:00

Dimecres 5 de gener 22:00-1:00

Dijous 6 de gener 18:00-22:00

Divendres 7 de gener 22:00-1:00

Dissabte 8 de gener

10:00-22:00 i 22:00-1:00

Dg. 9 de gener 18:00-22:00

Dv. 14 de gener 22:00-1:00

Dissabte 15 de gener

0:00-22:00 i 22:00-1:00

Dg. 16 de gener 18:00-22:00