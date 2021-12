Vacunat, però contacte estret: què faig per Nadal?

Salut no obliga les persones vacunades a fer quarantena en cas que siguin contactes estrets d’un positiu de Covid. Ara bé, en aquests casos recomana reduir “les interaccions socials”.

Sovint les recomanacions són més complicades de seguir que les imposicions, perquè obren un gran ventall de grisos. I és en aquest espai que la consciència s’omple d’interrogants. Vacunat, contacte estret d’un cas de Covid, sense simptomatologia i resultats negatius als testos d’antígens: quines mesures cal prendre a l’hora de celebrar Nadal i Sant Esteve? És la disjuntiva de milers de sabadellencs.

El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, recomana extremar la prudència durant la primera setmana després de ser contacte amb un positiu. “Els primers 5 o 6 dies, sobretot. Obliguin a fer quarantena o no, cal anar amb cura”.

Això vol dir quedar-se tancats a casa? El doctor Cervantes respon que no: “Vol dir dur mascareta en tot moment, rentar-se les mans, no estar reunits innecessàriament, ni anar al bar. Són dies de precaució en què s’han de fer el mínim de coses no necessàries. Però no és necessari seguir el concepte arcaic de confinament absolut, si ets contacte estret i estàs vacunat. Amb mascareta, que evita la transmissió, pots anar a comprar”, exemplifica.

Què faig per Nadal i Sant Esteve?

Els dubtes dels vacunats que han estat contactes estrets s’incrementen a l’hora de plantejar-se què fer per Nadal i Sant Esteve. El càrrec de consciència pesa, naturalment. Pots tenir a taula algú en aquestes circumstàncies o s’ha de tancar a l’habitació? “Jo sí que els tindria a taula, absolutament”, afirma l’expert. Amb mesures prudents, Cervantes és partidari que puguin compartir els àpats festius amb la seva bombolla. “Probablement, abans que t’informin que ets contacte estret, ja has conviscut amb la teva bombolla”, evidencia.

“Els tests d’antígens no són proves útils per descartar casos positius abans dels àpats nadalencs”

El que sí que caldrà posar en quarantena són els àpats grans. Cervantes opina que no hi ha diferències entre si has estat exposat a un positiu o no: “No toca, i menys si hi ha moltes persones grans a la família. Jo faré Nadal i Sant Esteve amb el meu nucli. I amb altres familiars per donar regals ens trobarem al jardí un moment”.

Cal descartar totalment àpats amb colles nombroses, diu: “Ni contacte estret ni no-contacte. Hem de fer un esforç, val més ajornar les revetlles d’amics per a una calçotada més endavant”.

Alerta amb els tests d’antígens

La febre col·lectiva per adquirir tests d’antígens evidencia que s’estan utilitzant com a cribratge abans dels àpats nadalencs. Cervantes fa una crida a desconfiar dels resultats: “Poden ser contraproduents. Són proves útils per confirmar diagnòstics, quan tens simptomatologia, i no per descartar positius. Pots ser negatiu i tenir el virus a punt d’explotar”, exposa. Amb la prova PCR matisa que “el perill s’escurça”, però tampoc són infal·libles: “Al Taulí estem farts de veure malalts amb resultats negatius”.