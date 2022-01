Milers de joguines solidàries per a infants vulnerables de Sabadell

Un centenar de lots de joguines per als infants més vulnerables. Voluntàries de la parròquia la Puríssima han tornat a recollir enguany centenars de joguines per repartir entre les famílies amb pocs recursos de la ciutat. Cada lot conté un regal principal i dos complementaris i estan categoritzats per edats. “Estem molt satisfetes amb la nostra tasca. Cada any atenem més usuaris, però també rebem més solidaritat”, explica la Rosa Puig, coordinadora de la recollida.

Sabadell s’ha bolcat: aquest 2021 ha crescut la participació de persones a títol individual i empreses que donen joguines noves a la parròquia. “Sense la solidaritat, molts d’aquests nens no tindrien joguines de Nadal”, apunta Paquita Camps, també voluntària. Des de la Puríssima han hagut d’aportar un extra per adquirir joguines per a nadons.

Amb tot, tenen previsió de repartir un centenar lots als usuaris que ho necessitin a banda de col·laborar amb la campanya de la Creu Roja de Sabadell. Un 20% més que l’any passat, quan van repartir 80 lots.

Regals sobre dues rodes

Moto Solidària Sabadell, un cop més, han organitzat la cinquena edició de la papanoelada: moters de Sabadell s’han vestit de Pare Noel i han recorregut la ciutat sobre dues rodes. Aquest any han pogut reprendre la concentració en motocicleta i han recollit mig miler de joguines. L’organització va nèixer l’any 2019 per recaptar fons pels infants. Fins ara, ha participat en campanyes contra la diabetes i el càncer infantil i enguany recull regals per nens que passen les festes a l’hospital.

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha col·laborat un cop més amb la rua per recollir els regals. Els presents es van entregar a l’Hospital Parc Taulí per repartir durant la nit més màgica de l’any. “Ha anat molt bé, cada any té més èxit”, apunta Joaquim Montoya, un dels fundadors de Moto Solidària.

La campanya de la Creu Roja

Creu Roja Sabadell ha donat tret de sortida a la campanya de joguines Els seus drets en joc, una edició que manté el format botiga que es va implementar l’any 2019 i que preveu arribar als 2.000 infants en situació de vulnerabilitat.

Segons dades de l’entitat sabadellenca, a la passada edició es van atendre 1.825 infants de Sabadell i altres municipis de la comarca com Badia, Sant Quirze i Barberà. Enguany, però, les previsions són arribar a un 9,5% més d’infants abans de les festes de Nadal.