Sobre l’entrevista a Manuel Bustos

[Per M. Teresa Relat Tarrats]

M’ha agradat que el Diari de Sabadell hagi publicat una entrevista a Manuel Bustos que fou el nostre alcalde, l’alcalde de Sabadell.

No s’entén que una ciutat que veu empresonar el seu alcalde per uns càrrecs que semblen menors, no hagi piulat.

Jo no compartia les seves idees i en moltes ocasions no hi estava d’acord, però en tinc la imatge d’un alcalde il·lusionat, orgullós de la seva ciutat que volia plena de flors i de bon viure. Ha pagat ben cara la seva il·lusió.

He vist una vegada més que de l’arbre caigut tothom en fa llenya. Soc cristiana i he après que hem d’odiar el pecat però no el pecador.

Diuen que tots tenim dret a equivocar-nos. Ell, segur, es va equivocar.

Em dol el seu sofriment i no puc fer més que expressar-ho.