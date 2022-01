Els Reis m’han portat caldo

[Per Ander Zurimendi, cap d’Oci i Tendències]

Els meus Reis han arribat uns dies tard, enguany. No m’han portat or, encens ni mirra, davant un retaule de Betlem. Més aviat m’han deixat un pot de caldo, un tupper amb arròs i tres quilos de taronges. I alerta, que no han passat ni al saló. Ho han deixat a la porta de l’escala, sense tocar el pom ni res. I no s’han tret la FFP2 ni de miracle.

Perquè, efectivament, estic tancat a casa amb Covid. Diumenge em vaig despertar amb mal cos. Una combinació entre ressaca, cansament i pallissa de puntades a l’esquena. Em va costar una admetre que fos Covid. Tots ens hem considerat immortals a la Covid, darrerament, esquivant les seves espores com si fóssim Neo lliurant bales a Matrix.

Assumint que havia caigut en braços d’òmicron, només quedava buscar un cop de mà. El primer, sentimental: telefonar alguna amistat per fer-li una mica de drama i demanar que ens facin cas. El segon, logístic: que a banda d’un copet a l’esquena, també ens porti alguna cosa de menjar!

I amb això estava quan van començar a aparèixer els Reis Mags. En amable peregrinació fins a davant la meva portada de l’escala, diferents amics i amigues em van portar una mena de paneres-Covid: bosses amb els aliments necessaris per passar el confinament. Havien anat a fer la compra, tot pensant tant en aliments per a un malalt com petits capricis del meu gust. El segon dia, fins i tot em van portar els diaris del dia i l’esmorzar!

Uns altres Reis Mags m’han anat picant al timbre per tal que sortís a parlar una estona per la finestra. I els meus veïns m’han donat conversa des del seu terrat.

I qui diu Reis Mags, diu amigues i amics plens d’amor. Ja que l’amor no es limita a una parella o família, sinó que impregna la comunitat que anem conformant segons els vincles d’amistat. Digueu més sovint, a un amic, que l’estimeu. Doneu-li amor amb reciprocitat. I si els vostres ideals són encara més elevats, impregneu d’amor cada acte de la quotidianitat.