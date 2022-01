El Sabadell ja és líder en ajornaments de partits. Amb l’últim davant l’Albacete, en suma 4 en total: Costa Brava, Betis Deportivo (dues vegades) i ara el que havia de disputar el dissabte al Carlos Belmonte contra el conjunt manxec. El director general, Bruno Batlle, s’ho pren amb “resignació”, però admet que aquesta situació provoca un trasbals en la “preparació dels entrenaments, la logística i la dificultat de trobar noves dates en el calendari”. El desplaçament a Albacete, per exemple, es feia en autocar, però en cas de ser en avió haurien augmentat els problemes.

Batlle creu que “ara toca adaptar-se a les circumstàncies de la pandèmia i confiem que remeti en les pròximes setmanes. De totes maneres, nosaltres, com a club, hem endurit el protocol i els jugadors no utilitzen els vestidors. Vénen canviats de casa i també es dutxen a casa. Pensem que així es pot controlar una mica millor la situació. D’altra banda, per al club també significa un cost addicional el fet d’haver de fer més controls i proves d’antigens cada setmana”.

En canvi, el protocol de la Primera RFEF ofereix molts dubtes. En opinió del director general, “en general és el mateix que el de LaLiga, però a l’hora d’aplicar-lo hi ha un barem diferent. Quan es notifiquen tres casos es considera brot i els partits s’han ajornat”. Això no passa a Primera o Segona Divisió en què els equips amb 13 fitxes de la plantilla disponibles (7 del primer equip) estan obligats a jugar. Va ser el cas del FC Barcelona a Mallorca per exemple. “No sé si això canviarà a partir d’ara, però de moment aquest és el sistema”, diu Batlle.

No vol entrar a valorar si el Sabadell ha estat perjudicat en aquestes dues últimes suspensions. “Tampoc es tracta de donar-li moltes voltes. Nosaltres també vam viure la situació a l’inrevés abans del partit a Palamós. Ara ens hem d’adaptar i estem estudiant la possibilitat de jugar un amistós aquest cap de setmana”. Això aniria lligat a la petició oficial d’avançar el duel de la 20a jornada davant l’Alcoià que obre la primera volta a la Nova Creu Alta. En principi, està programat pel dijous 27 (20 hores) i el Sabadell demana jugar el dimecres i tenir així més marge pel següent desplaçament a La Línia per enfrontar-se diumenge a la Balompédica Linense. Sembla que Sabadell i Alcoià estarien d’acord amb el canvi, però la Federació Espanyola és mostra contrària i tot apunta que no donarà l’autorització.

Mercat aturat

Sobre el mercat d’hivern, Bruno Batlle reconeix que “és complicat”. L’opció de Cristian Galas està pràcticament descartada – ho té gairebé lligat amb el Castelló – i es treballa en altres opcions per cobrir la vacant de César Morgado que aquest dimecres és intervingut de la seva greu lesió al genoll. El central és la prioritat, sense descartar un davanter després de la sortida de Toni Gabarre. Bruno Batlle tampoc tanca la porta a alguna sortida més abans del 31 de gener si arriba una bona oferta. En aquest context es podria incloure l’opció de Moha.