VÍDEO: 11 anys del rècord Guinness que va tenir lloc a Sabadell

El pròxim dia 29 de gener es compliran onze anys d’una de les proeses més importants a Sabadell. El terrassenc Rubén Alcaraz, més conegut com a Filipy, va aconseguir entrar al Llibre Guinness dels Rècords en batre el rècord de fer rodar una pilota de bàsquet amb una sola mà. Fins aquell moment, la millor marca era 1 minut i 54 segons, però Filipy va establir una nova marca, mai vista, en estar-s’hi durant 10 minuts i 33 segons.

El free-styler, que formava part del Club Esportiu Sant Nicolau, va assolir la increïble fita davant de més de 500 persones al Pavelló Nord de Sabadell i va rebre un diploma commemoratiu de l’entitat Guinness World Records. “Va ser una experiència única que recordaré sempre. El rècord va generar molta expectació a la ciutat”, explica al D.S. Alcaraz.

Rubén Alcaraz tenia clar des de feia temps que volia entrar al Llibre Guinness dels Rècords. “Era un somni que tenia i que volia complir. Vaig veure quins rècords eren factibles de batre i vaig decidir que intentaria superar la marca de fer rodar una pilota de bàsquet amb una mà”, assenyala. Dit i fet. El jove esportista va començar a preparar-se per complir el seu objectiu. “Vaig estar un mes practicant a casa. Les primeres setmanes obtenia marques d’un minut o dos, però a la tercera i quarta setmana ja superava els deu minuts”, afegeix Filipy.

Filipy assegura que no estava nerviós

El dia del rècord, el terrassenc assegura que no estava nerviós: “Tenia molt clar que no fallaria i que aconseguiria la fita. Vaig estar tranquil en tot moment i tot va anar molt bé”, recorda. Això sí, Filipy va tenir alguns moments complicats al llarg dels 10 minuts i 33 segons que va estar fent rodar la pilota amb una sola mà. “Vaig escalfar poc i al minut tres em vaig sentir la mà cansada. En aquell moment ja havia batut el rècord, però tenia la intenció de superar els 10 minuts. Per sort, vaig superar el mal tràngol”, apunta.

Alcaraz assegura que entrenant a casa havia aconseguit estar més de 15 minuts fent rodar la pilota. Tanmateix, reconeix que el dia del rècord es va quedar “sense forces” per assolir-ho. “Em queia el braç de l’esforç que havia fet. Estic tranquil, perquè vaig fer tot el que vaig poder. No em retrec res”, indica.

Encara té el rècord Guinness?

Rubén Alcaraz va tenir la possessió del rècord Guiness des de l’any 2011 fins al 2018, quan un esportista del Nepal va aconseguir superar-lo. Narayan Bhattarai va fer una marca d’11 minuts i 22 segons, superant la de Filipy, de 10 minuts i 33 segons. El nepalès va utilitzar una tècnica un pèl diferent de la de Filipy: rodava la pilota per la mà quan tenia el dit polze cansat. “Aquesta tècnica està permesa dins de les regles, ja que en cap lloc diu que la pilota hagi d’estar només en un dit. A mi no se’m va ocórrer”, admet Alcaraz, qui no ha intentat tornar a superar el rècord.

“Ara ja estic retirat de les pistes des de fa anys. Quan vaig batre el rècord tenia molt temps lliure i vaig veure que seria relativament fàcil entrar al Llibre Guinness dels Rècords. No entra en els meus plans tornar a superar el rècord, tot i que si entrenés una mica segur que ho aconseguiria. Onze anys després, encara soc capaç d’estar més d’un minut fent girar la pilota sense haver entrenat gens abans”, afirma. Filipy no deixarà mai de ser la primera persona capaç d’obtenir un reconeixement del World Record Guinness a Sabadell. “N’estic orgullós”, conclou.