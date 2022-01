El món del motor trobarà a faltar Joan Aymamí Viadé i les seves fotografies. El sabadellenc va morir dilluns als 71 anys.

Aymamí, que havia estat copilot de ral·lis de pilots com els sabadellencs Claudi Caba o Joan Fernández, es va convertir en una referència com a fotògraf de curses de motor. El sector el recorda present a la majoria de grans competicions, acompanyat sempre de “la inseparable Dolors”. Va ser campió de Scalextric (1966-1970) i alhora un gran col·leccionista.

Aymamí va treballar com a fotoperiodista en diverses revistes i diaris com Autopista, Car & Driver, Mundo Deportivo i Diari de Sabadell, entre altres. A més, també va fer-ho per diverses revistes internacionals especialitzades en el món del motorsport com Autosport (Anglaterra), Rally Report (Argentina) o Rally X Press (Japó). L’any 1992 va quedar en segona posició del World Rally Photo Of The Year.

Amics, coneguts i aficionats del món del motor, a més d’entitats com les federacions d’automobilisme catalana i espanyola, han inundat de missatges les xarxes socials en record d’Aymamí i de condolències per a la seva família.

La FCA vol transmetre el seu condol a la família i amics de Joan Aymamí, traspassat avui als 71 anys.

Apassionat de l’automobilisme, va ser un dels fotoperiodistes del motor més reconeguts, participant també en més d’un centenar de ral·lis. DEP — F.C. AUTOMOBILISME (@FCAutomobilisme) January 24, 2022

El testimoni de pilots de ral·lis també mostra la gran petjada que ha deixat el sabadellenc: “Gràcies a Joan Aymamí i a les seves fotografies sempre he pogut recordar tots els anys de curses i he pogut explicar als meus fills les històries d’aquells anys. I com jo, centenars, potser milers, de pilots espanyols que avui plorem la seva desaparició”.

Gracias a Joan Aymamí y sus fotos siempre puedo recordar todos mis años de carreras y he podido explicarles a mis hijos las historias de aquellos años. Como yo, cientos, miles quizá de pilotos españoles que hoy lloramos su desaparición.

DEP Joan, tu legado sigue aquí por siempre pic.twitter.com/leaDqkQLgy — pablo de villota (@pablodevillota) January 25, 2022