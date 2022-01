Munitis: “Era una situació molt complicada i hem rendit a gran nivell”

Pedro Munitis – amb ell s’han sumat 11 dels últims 15 punts – estava satisfet amb la resposta dels seus homes al Municipal de La Línia. El tècnic càntabre ha valorat l’esforç després de jugar dimecres i tenir poc marge de maniobra per la preparació del partit contra la Balompédica Linense.

ROTACIONS: “La situació era molt complicada per tot plegat i per primera vegada hem pensat més enllà del duel immediat, teníem al cap el partit contra el Betis de dimecres que ve, molt important per a nosaltres. Per això he fet canvis”.

MITJA HORA: “Estic molt content del rendiment de l’equip, s’ha sabut adaptar en gran part a les circumstàncies i a la primera part hem fet una primera mitja hora d’altíssim nivell, jugant a camp contrari i sense patir. Fins i tot hem gaudit de situacions per ampliar l’avantatge”

PATIMENT: “A l’últim quart de la primera part l’equip s’ha desajustat una mica en defensa i hem patit més. Han empatat i s’ha complicat el partit”

GOL D’AARÓN: “Significa una gran alegria per a tots perquè és un noi molt estimat al vestidor i s’ho mereixia. Altres vegades s’ha inventat jugades on ha estat molt a prop i ha arribat potser en l’acció més inesperada i en unes circumstàncies difícils per la mena de partit. Ha treballat molt bé”.

REACCIÓ: “A la segona part la sensació és que hem tingut les ocasiones més clares i he fet canvis ofensius per guanyar. El Linense ha tingut dues opcions a pilota parada i en l’última se’ns ha disparat el cor. Ha estat un duel molt equilibrat, però penso que hauríem pogut marxar amb els tres punts”.

Pendents del mercat

Aquest dilluns acaba el termini del mercat d’hivern (teòricament a les 6 de la tarda) i com ha passat els últims anys, el Sabadell arribarà amb operacions pendents d’última hora. Tot apunta que podrien produir-se tres fitxatges. L’atacant francès, un jove jugador, procedent de la Segona Divisió francesa, sembla molt encarrilat mentre el central gairebé s’ha descartat. Teo Quintero pot ser el ‘fitxatge’. El davanter és la gran incògnita. El club treballa en diferents fronts, també pendent si es produeix la sortida de Moha, qui tampoc ha participat a La Línia. El canvi de cromos per Pedro Martín (Nàstic) és una possibilitat, però ara mateix no seria la preferent. El dilluns serà una jornada intensa a les oficines de la Nova Creu Alta.