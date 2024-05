Èxit a l’esmorzar solidari del barri de Can Puiggener

L’Associació de Veïns de Can Puiggener va celebrar el tradicional esmorzar pel Dia del Treballador. La previsió de pluja del dimecres 1 de maig, el va posposar fins a aquest dissabte dia 4. Amb salsitxes, xistorra i sardines, la celebració va ser un èxit. “Hi ha hagut canvis a la junta de l’associació recentment i volíem fer-ho diferent. Els resultats han estat molt bons. Ha participat molta gent. No només immigrants com altres anys, també molts castellans. Tothom ens ha felicitat”, admet Pepi Torres, veïna del barri.

A l’edició d’enguany, Torres creu que l’augment ha vingut de la mà amb la major promoció de l’esdeveniment. “Aquest any hem posat molts cartells, ho hem mogut a les xarxes i als mitjans i també pels establiments de les dues zones del barri. L’objectiu és incloure a tothom en les nostres iniciatives. Que quan fem una festa no sigui només per la gent del Llano”, explica.

Més enllà del menjar, la gran novetat ha estat el canvi d’ubicació. Habitualment, l’esmorzar es celebrava a la plaça 1 de maig, però per agenda, enguany es va celebrar al Centre Cívic. “La nova localització ha funcionat molt bé. La veritat és que per altres anys demanarem directament aquesta ubicació. Hem estat més còmodes. Hi ha més arbres, més zones d’ombra. Ja vam demanar més taules i cadires per la gent gran. En general, el balanç de la festa ha estat molt bo”, afirma Pepi Torres.

