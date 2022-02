Sobre la vacunació al CAP Gràcia

[Per Pau Carnero Sagarra, lector]

Us volia explicar el que ens ha passat aquest dimarts [25 de gener] al CAP Gràcia: Teníem hora la meva parella i jo per posar-nos la 3a vacuna i quan ens hi presentem, puntuals, amb dues persones més esperant, la infermera que hi havia allà ens diu que no ens vacunen perquè la gent que tenia hora abans no s’ha presentat i no ens obriran el vial per nosaltres quatre perquè la resta de vacunes del vial es llençarien i no els ho permeten. Com a solució ens han dit que si volíem, anéssim a Sant Fèlix, on vacunen sense hora prèvia. Quan els hem preguntat per què no obrien el vial de les vacunes i les portaven ells a Sant Fèlix o a un altre CAP, ens han dit que ells “no fan això”.

Hem intentat parlar amb el referent d’infermeria i amb la directora del CAP i cap dels dos s’ha presentat per atendre’ns ni quan hi érem per intentar posar-nos la vacuna ni dues hores després (hi hem tornat perquè ens havien dit que llavors ens atendrien) per “confusions quan parlaven amb els seus subordinats” o perquè “en aquell moment estaven passant consulta”. Així, nosaltres, que hem fet les coses bé, ens hem quedat sense vacunes després que la meva parella hagués vingut en cotxe de la seva feina a 30 km de Sabadell havent-se demanat festa a la tarda (només vacunen en horari de matí, pel que sembla).

Amb això no vull criticar globalment la nostra sanitat pública (bé molt preuat que hem de cuidar entre TOTS) sinó demanar responsabilitat als càrrecs alts de la sanitat del nostre país a l’hora de fixar els protocols d’actuació i, sobretot, demanar als càrrecs mitjans que no deixin que sempre donin la cara per ells els seus subordinats (aquí, doncs, menció especial a la senyora directora del CAP Gràcia) ja que tant els recepcionistes com els infermers rasos ja han hagut de patir prou aquests dos anys.

Tots estem cansats de la situació i sabem que és difícil gestionar-la però la cara SEMPRE l’ha de donar qui més responsabilitat té. Espero que, si realment és necessària una tercera dosi de la vacuna en la majoria de la població, no es repeteixin conductes com aquestes perquè pel que em sembla detectar a mi, la paciència dels ciutadans respecte als protocols de vacunació i de confinament i a les restriccions comença a esgotar-se. Salut.