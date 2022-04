L’increment del cost de l’electricitat ha dut moltes empreses a buscar solucions per estalviar, ja que la factura de la llum s’ha convertit en una de les despeses més importants a final de mes. Ara mateix, la millor alternativa per reduir la factura elèctrica és l’autoconsum d’energia fotovoltaica, que cada cop és més habitual. Aquest model energètic sostenible gaudeix d’un creixement sostingut gràcies a les reformes legals dels últims anys i la més recent aposta estratègica de la Unió Europea per energies d’origen renovable, a través dels fons Next Generation.

Des del 2020 la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix a les empreses un servei especialitzat que inclou les fases d’estudi, instal·lació, finançament, comercialització i manteniment de plaques solars fotovoltaiques. Ja són prop d’un centenar de companyies que confien en els serveis de l’entitat econòmica. De fet, es calcula que s’han pressupostat 3,7 milions d’euros en projectes d’autoconsum, amb una superfície disponible de 90.000 metres quadrats. “Amb l’anterior crisi financera, la del 2008, també hi va haver una crescuda dels costos energètics. Ja des de llavors vam detectar que la Cambra havia de posicionar-se en temes d’energia. Per això, vam crear l’actual programa d’eficiència energètica. El nombre d’empreses que assessorem ha crescut any rere any”, explica el cap de consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell, Fèlix Xavier Arbelo.

El boom, per això, ha tingut lloc els darrers mesos, moment en què el cost de l’electricitat s’ha disparat. “La inflació fa que les empreses hagin de buscar alternatives per estalviar. Moltes d’elles han arribat a pagar tres vegades més d’electricitat en menys d’un any. Amb el servei de la Cambra, consumeixen l’energia solar que generen, redueixen la factura elèctrica i milloren la imatge corporativa de l’empresa, ja que aposten per una energia neta i sostenible”, apunta Arbelo.

Així mateix, segons l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, l’increment de l’autoconsum fotovoltaic també ha vingut derivat d’una reducció de forma significativa del període de rendibilitat de la inversió. Els projectes impulsats per la Cambra avalen aquesta derivada. Segons dades aportades pel servei de l’entitat econòmica, tots els projectes presenten una rendibilitat anual de mitjana superior al 5% durant la vida útil de la instal·lació fotovoltaica, que s’estima que és d’uns 25 anys. “Estem en una tempesta perfecta. Si abans el temps de rendibilitat de la inversió en plaques solars fotovoltaiques era d’entre 10 o 12 anys, ara és d’entre 3 o 4”, apunta Fèlix Xavier Arbelo.

El problema de l’amiant

Tanmateix, el sector de l’autoconsum fotovoltaic es troba massa sovint amb un greu inconvenient: l’amiant. Des de la Cambra de Comerç de Sabadell han detectat que el 30% dels projectes assessorats requereixen un canvi de teulada, ja que estan fetes amb fibrociment. Per llei, no es poden col·locar plaques fotovoltaiques en teulades fetes amb aquesta substància, que pot resultar nociva per a la salut dels humans.

Per tant, si es vol continuar endavant amb la instal·lació de les plaques solars, és imprescindible canviar la teulada sencera. Això suposa un sobrecost molt difícil d’assumir per a les empreses. “Haver de canviar la teulada pot triplicar el preu de la instal·lació. Moltes empreses que volen apostar per l’autoconsum fotovoltaic que es troben amb aquesta dificultat”, afirma Arbelo.

I quina és la solució al problema? El cap de consultoria de la Cambra de Sabadell ho té clar: “Les administracions públiques han de començar a impulsar línies d’ajuts per canviar les teulades que tenen amiant. És per un tema de salut pública, també. El fibrociment pot ser molt perjudicial per a la salut. Dit això, si no hi ha ajudes, el sector de l’autoconsum creixerà més lent del que voldríem i hi haurà empreses que no podran estalviar costos energètics”.