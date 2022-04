Sobre Sant Jordi 2022

[Per Jaume Marco Perpiña, lector]

“El que parteix i reparteix es queda amb la millor part”, aquest refrany d’origen castellà defineix molt bé al Sant Jordi 2022 a Sabadell.

Dissabte al matí vaig anar al centre de Sabadell per gaudir d’una diada de Sant Jordi cultural, de les paradetes de llibres, de rosses i de l’ambient que tot això acompanya. Vaig passar per davant dels Jardinets de la Caixa, per continuar cap a l’Ajuntament fruint de les parades de llibres, i al fons a la Rambla (jo venia del nord de la ciutat) vaig veure un munt de carpes de colors que inundaven aquesta via, i vaig pensar mira que bé que ho han fet els nostres representants que han inundat de cultura l’eix principal de la ciutat.

La meva sorpresa va ser que a l’inici de tot aquell seguit de carpes (els primers instal·lats més propers del centre neuràlgic de la ciutat) eren tots els partits polítics, i em vaig preguntar-afirmar, no tenen vergonya ni amb això. I em queixo de tots ells (uns per auto repartir-se els millors llocs i els altres per acceptar-los). Sant Jordi ha de ser un dia per la cultura no per la política, i aquí deixo la meva proposta per l’edició del 2023 que les primeres carpes siguin per les entitats culturals que disposen de producció pròpia de llibres, a continuació les altres entitats culturals sense aquest requisit, després els ens i al final a la cua de tot, els partits polítics.