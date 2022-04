Un 1 de maig per continuar guanyant drets

[Per Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem, i Daniel Domínguez, Responsable de moviment obrer de Sabadell En Comú Podem]

L’1 de maig és un dia històric de reivindicació dels drets dels i les treballadores. Aquest any, novament, arriba en un context de greu crisi econòmica i social provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna, quan semblava que ja començàvem a aixecar cap de les conseqüències d’una altra crisi mundial com és la de la Covid-19. Des del nostre punt de vista, no hi pot haver avenç social ni econòmic si no ve de la mà també d’una victòria dels i les treballadores conquerint nous drets.

Aquest Primer de Maig arriba amb la primera reforma laboral de la democràcia en què els i les treballadores guanyen nous drets i no els perden, com acostumava a passar fins ara amb les reformes anteriors. Això queda especialment patent en relació amb el dret a la negociació col·lectiva i la ultraactivitat dels convenis col·lectius. Gràcies a les polítiques acordades per part del Ministeri de Treball, encapçalat per la vicepresidenta Yolanda Díaz, per primera vegada s’ha aconseguit acordar una reforma laboral de gran magnitud amb els sindicats i la patronal. Una norma amb la qual s’han guanyat drets i, a més, s’han consolidat llocs d’ocupació després de la precarietat laboral que havien imposat els deu anys de govern del PP.

En una de les localitats catalanes on també s’ha notat l’impacte positiu de la reforma laboral de Yolanda Díaz ha sigut Sabadell. Amb la modificació de l’Estatut dels Treballadors del PP, de l’any 2012, vam arribar a xifres insostenibles d’atur a la ciutat, com els 20.964 aturats aquell mateix any o els 19.891 del 2013. Aquests dos anys l’atur se situava al voltant del 20%, és a dir, un de cada cinc sabadellencs sense feina. Mentrestant, aquest 2021 hem aconseguit una fita històrica en positiu reduint a la meitat la xifra d’atur i situant Sabadell en el 10,74% i, el passat mes de març, en el 10,65%. La recepta de la Yolanda Díaz ha demostrat que construir ocupació i fer-la de qualitat no és incompatible.

Hem de continuar avançant i, per això, aquest 1 de maig ha de ser un èxit dels i les treballadores. Cal consolidar l’ocupació de qualitat expulsant la precarietat i la temporalitat, que són els principals problemes que presenta el mercat laboral espanyol. També hem de contenir la pujada dels preus provocada per les conseqüències de la guerra a Ucraïna i continuar incrementant el poder adquisitiu de les famílies més vulnerables, com les pujades del salari mínim interprofessional, en la línia del que ha implementat Unides Podem i En Comú Podem des que formem part del govern de coalició a l’Estat.

Finalment, els fons europeus Next Generation han de ser també cabdals per promoure polítiques públiques enfocades a la transició ecològica i l’ocupació de qualitat. Dues línies estratègiques que han de conjugar-se paral·lelament i amb l’ambició de millorar la vida dels i les treballadores. Més treball i de més qualitat és possible si continuem col·laborant amb un tàndem d’èxit entre un govern de progrés que defensa la classe treballadora i un carrer empoderat amb els sindicats de classe liderant la mobilització dels i les treballadores. Visca el Primer de Maig!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.