Sergio Martín, youtuber: “Cal formar-se abans d’invertir en ‘criptos’”

El sabadellenc Sergio Martín, més conegut com a Resnit, era raper i havia fet diverses gires per tot l’Estat, però fa uns dos anys va conèixer “l’apassionant” món de les criptomonedes, i va decidir dedicar-s’hi després d’un període de formació. Juntament amb dos experts en el tema (Joel Gesto i Adrià Crusi), va obrir un canal de YouTube, YCommunity, on penjar vídeos de caràcter formatiu per aquelles persones interessades a saber més sobre les criptomonedes. Dos anys després, YCommunity compta amb 2.250 subscriptors.

Què et va motivar a canviar de sector professional?

Jo no coneixia res sobre criptomonedes, però quan un conegut me’n va parlar em van cridar molt l’atenció. Des d’aquell moment em vaig començar a formar, tot i que no tenia pensat dedicar-me a aquest sector. Tanmateix, a finals del 2019 vaig obrir un canal de YouTube, YCommunity, juntament amb dos experts en criptomonedes, i des de llavors em guanyo la vida d’això.

També treballes en altres projectes.

Sí, exactament. Tinc el meu propi canal de Youtube i de Twitch, que es diu el Arte de Holdear, en què també penjo vídeos parlant sobre criptomonedes. La meva intenció és fer-lo créixer en els pròxims mesos. A banda, també col·laboro en un parell de projectes més. En primer lloc, en el compte d’Instagram Aprendo crypto, que forma empreses del sector immobiliari en criptomonedes. I, en segon lloc, en el compte ApeSports, que dona la possibilitat d’aconseguir token no fungibles en invertir per equips de bàsquet de l’NBA.

Com definiries els vídeos que pengeu a YCommunity?

Són vídeos formatius en què parlem sobre l’actualitat de l’ecosistema cripto. Parlem de l’actualitat en el sector i resolem els dubtes més comuns dels nostres subscriptors. El que no fem mai són recomanacions d’inversió en alguna criptomoneda, ja que és il·legal. És molt important posar en context que les criptomonedes mouen milers de milions d’euros i que encara que aquí a l’Espanya encara no són gairebé desconegudes, molt aviat formaran part del nostre dia a dia.

Les criptomonedes són rendibles?

Depèn. Hi ha moments que el mercat de criptomonedes creix i d’altres, com ara, que està de baixada. En el nostre canal intentem explicar la realitat del moment, encara que no agradi a la gent. No volem enganyar als nostres seguidors i, per tant, sempre els anem de cara.

A YCommunity teniu uns 2.250 subscriptors. Quin feedback rebeu per part seva?

El feedback és molt bo, tot i que és veritat que també tenim alguns haters. Per sort, la nostra comunitat va creixent, encara que depèn molt de si el mercat puja. Ara, que estem en una època en què no ho fa, doncs costa tenir més visualitzacions. El nostre objectiu, però, és fidelitzar un públic que ens segueixi siguin quines siguin les circumstàncies del mercat.

És normal que bona part de la població tingui cert respecte a les criptomonedes?

És el més normal del món. Per això, hem creat el canal, ja que creiem que la població ha de formar-se abans d’invertir en criptomonedes. Nosaltres els ajudem a tenir les pautes de com funcionen les criptomonedes, però llavors és cadascú qui pren la decisió d’invertir o no.