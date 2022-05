El Sabadell cau a Linares i s’ho jugarà tot contra l’Algesires (2-0)

No ha pogut ser a la primera oportunitat. El Sabadell ha caigut a Linarejos i s’ho jugarà tot a una carta el pròxim dissabte contra l’Algesires a la Nova Creu Alta en una autèntica final. L’expulsió de Muguruza ha estat determinant a l’inici de la segona part.

L’incògnita al mig del camp, amb la baixa de Sergio Aguza, s’ha resolt en favor del jove Sergi Altimira mentre el retorn de Jacobo ha deixat a Kaxe a la banqueta, fent Néstor la funció de 9, com va passar inicialment a l’estadi Johan Cruyff. Superat un tram inicial de tanteig, el primer quart ha estat clarament arlequinat, amb tres arribades sempre amb Aarón Rey de protagonista. El gallec, ple de confiança, ha posat la por al cos de Linarejos. Seu ha estat el primer xut a porteria lleugerament desviat després d’un fulgurant contracop arlequinat conduït per Iago Indias i Néstor. El castellonenc ha posat a prova a Razak poc després i en el minut 14, una sortida en fals del porter africà ha propiciat una nova rematada de Néstor per sobre del travesser.

S’ha fregat el 0-1, però immediatament ha arribat la rèplica local escenificada en un cop de cap de Kako, totalment sol al cor de l’àrea, que s’ha perdut fora de manera miraculosa. Gairebé en l’acció següent, un embolic s’ha traduït en xus i rebots sense conseqüències per a la porteria d’Emilio Bernad, molt segur en les seves sortides. El Linares ha demostrat també la perillositat del seu atac, però en defensa mostrava molts dubtes, com Razak, qui ha estat a punt de fer-se un gol en pròpia porteria després d’una centrada d’Aarón. En el tram final de la primera meitat, el Linares ha encaixonat el Sabadell, però la resposta defensiva arlequinada ha estat impecable.

Expulsió decisiva

Les notícies d’Algesires al descans eren bones. El conjunt gadità perdia davant el RM Castilla i, per tant, una victòria donava el passaport matemàtic a Galícia als homes de Pedro Munitis. La situació s’ha complicat a l’inici de la segona part amb l’expulsió, per doble amonestació, de Joseba Muguruza. La segona groga ha sigut molt rigorosa. L’arbitratge casolà ha decantat la balança en un moment clau. Encara hauria pogut ser pitjor perquè un minut després, Emilio Bernad ha evitat el gol amb una sensacional intervenció. Més contratemps en un primer quart nefast pel Sabadell: la lesió muscular de Diego Caballo. En 5 minuts, ha perdut els dos laterals. Han entrat Lamine Gassama i Dani Sánchez.

El malson de la segona part ha culminat amb el gol del Linares amb una rematada de Carracedo inapel·lable sense temps d’ajustar la nova defensa. Un escenari gairebé impossible. Munitis ha apostat per Kaxe i Alfred Planas en la recta final per cercar un autèntic miracle. El Sabadell ho ha intentat tot, amb cor i màxima entrega, però no ha pogut inquietar a Razak. Si quedava alguna esperança, s’ha esvaït definitivament amb un penal clar d’Aleix Coch sobre Hugo Díaz que ell mateix ha transformat amb el 2-0. Tot perdent, el Sabadell dependrà d’ell mateix a l’última jornada per accedir al play-off. Això sí, és gairebé obligada la victòria que també asseguraria fer-ho com a quart classificat després de l’ensopegada de l’At. Balears. La Nova Creu Alta serà decisiva i haurà de convertir-se en un clam arlequinat.

Fitxa Tècnica

Linares: Razak; Perejón, Fran Lara, Josema (Lolo Guerrero, m. 84), Barbosa, Kako (Adán, m. 65), Carracedo, Rodri, Etxaniz, Fran Canicer (Hugo Díaz, m. 74) i Meléndez.

Sabadell: Emilio Bernad; Muguruza, Aleix Coch, Guillem Molina, Caballo (Dani Sánchez, m. 60), Iago Indias (Alfred Planas, m. 75), Xavi Boniquet, Sergi Altimira, Néstor (Kaxe, m. 75), Aarón Rey (Gassama, m. 60) i Jacobo.

Àrbitre: Manuel Garcia Gómez (Comitè extremeny). Grogues: Rodri, Josema, Fran Carnices; Vermella: Muguruza (doble amonestació, minut 52).

Gols: 1-0, minut 62: Carracedo; 2-0, minut 80: Hugo Díaz de penal.

Incidències: Uns 7.000 espectadors a Linarejos, amb la presència de més d’un centenar de seguidors sabadellencs.