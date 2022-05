Avui dia, fer-se un cafè s’associa al senzill gest de prémer el botó d’una màquina. No obstant això, darrere del procés de preparació d’una tassa de cafè s’amaga un veritable art, que tot amant del cafè necessita conèixer.

Històricament, el cafè ha passat per diferents mètodes d’extracció o mètodes de filtrat, que actualment continuen emprant-se. I és que, depenent del tipus de cafetera que s’utilitzi, amb un mateix producte es poden obtenir preparacions amb cossos i matisos molt diferents.

Per exemple, si prenem com a base el Cafè 100% Aràbica de Cafès Pont, un cafè amb una molta mitjana i adequat per al seu ús en cafeteres domèstiques, i el preparem en una cafetera italiana (o moka) obtindrem un cafè amb una intensitat i cos intermedis.

Mentre que, si el mateix cafè es prepara en una cafetera de filtre o degoteig, mitjançant el procés conegut com a percolació, donarà lloc a una cafè més llarg i suau, amb una gran subtilesa de matisos i molt semblant a una infusió, però amb una major concentració de cafeïna que si es prepara en una cafetera espresso.

Amb una cafetera francesa, en canvi, aconseguirem una tassa amb molt de cos i més dens que amb altres cafeteres, pel fet que reté més olis. També comptarà amb una textura una mica més arenosa, a causa de les petites partícules de cafè que traspassen el filtre.

Per a cafeteres superautomàtiques, que molen el cafè en el mateix instant de la seva preparació, la recomanació és utilitzar un cafè en gra amb un torrat lent especial per a obtenir el millor resultat, com la gamma de cafès Collection de Cafès Pont. Amb aquesta cafetera obtindrem un cafè cremós, intens i amb més cos.

De manera que, per a gaudir d’una deliciosa tassa de cafè no sols és important triar un bon producte per la seva varietat, origen o procés de torrat, sinó també l’elecció del tipus de cafetera, que donarà lloc a resultats diferents en funció de les nostres preferències.