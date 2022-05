Llicenciada Dret per la Universitat de Castella-La Manxa i màster en Assessoria comptable i fiscal pel centre FORMALBA, Esperanza Béjar va realitzar màster de Pràctica Professional de l’advocacia a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. Va desenvolupar la seva carrera professional a Barcelona, com a responsable del departament fiscal d’una auditoria fins al 2019 quan es va incorporar a l’equip de JDA on va prendre la direcció de la seu de JDA Sabadell al 2021, fent-se càrrec de la direcció de l’equip de professionals de la firma.

JDA és un bufet d’advocats, assessors fiscals, laborals i consultors per a empreses amb oficines a Barcelona, ​​Granollers, Madrid i Sabadell. Compte amb una trajectòria de 40 anys i un equip de més de 120 professionals. La firma ha estat classificada com un dels millors despatxos d’advocats d’Espanya segons el Rànquing 2022 d’Expansión, i a més forma part de la xarxa internacional de despatxos professionals SFAI, present a més de 100 països.

La seu de JDA Sabadell s’ha traslladat del carrer Tres Torres al nou despatx ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret núm. 1, 1r 1a. Des de la nova ubicació JDA Sabadell aconsegueix oferir una millor experiència i atenció als clients.

Quins són els elements diferencials de JDA?

JDA és una firma on sempre hem estat a l’avantguarda en l’oferiment i resolució de les necessitats dels nostres clients. No només perquè comptem i incorporem nous talents professionals sinó també pel nostre nivell de desenvolupament de propostes i solucions tecnològiques per els nostres clients. Com per exemple BoxOffice, un desenvolupament que hem fet in house i que consisteix en un servei gratuït que permet als clients disposar d’indicadors de l’estat de gestió del negoci, així com tota la documentació de l’empresa les 24 hores al dia, amb accés des de la pàgina web o des de dispositiu mòbil, a través de l’App descarregable a IOS i Android.

Quin creus que és el principal benefici que ofereix JDA a les empreses de Sabadell?

A JDA oferim un servei global amb la qualitat d’una gran firma però d’una forma propera i empàtica amb el client. La nostra forma de treballar és molt flexible i ens adaptem a les particularitats i necessitats de cada client.

Disposem també d’un departament especialitzat en recerca i innovació i un departament legal de gairebé totes les especialitats del dret.

Tot plegat ens permet oferir als nostres clients solucions per a qualsevol necessitat.

Quin servei destacaries?

A l’oficina de Sabadell som especialistes en els serveis d’assessorament a les empreses tant en l’àrea mercantil, fiscal, comptable i laboral.

Tenim gran experiència en l’assessorament a l’empresa familiar, la major part dels nostres clients son empreses familiars i de diferents sectors: industrial, startups, comerç electrònic, construcció i immobiliari, venda directa, serveis tecnològics, producció musical, etc..

Què diries a les empreses i persones de Sabadell perquè us provin?

Jo els diria que a JDA el nostre major actiu és l’equip de professionals, tots tenim una àmplia experiència i sobretot vocació de servei, ens agrada ajudar el client a solucionar qualsevol problema que pugui tenir.

A l’equip professional afegim les solucions tecnològiques com el BOX OFFICE i això fa que la nostra forma de treballar sigui molt innovadora i flexible, allunyada de la manera de treballar dels despatxos tradicionals.

Quins són els reptes actuals i de futur de la vostra firma a Sabadell?

L’objectiu i principal repte és créixer i donar-nos a conèixer a la ciutat fins a convertir-nos en un despatx de referència a Sabadell.

Què necessiten avui les empreses per part d’un assessor?

Aquests últims anys hem viscut una etapa de canvis frenètics en tots els àmbits i ha quedat de manifest que les empreses necessiten un assessor que sigui capaç d’acompanyar-les i ajudar-les a adaptar-se als canvis de manera ràpida, per a això per descomptat l’assessor ha de tenir un gran coneixement de la manera de treballar dels seus clients que a JDA aconseguim pel tracte pròxim que mantenim amb tots els nostres clients.