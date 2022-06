[Per Jordi Renom, lector]

Soc en Jordi Renom. Fa anys que em van diagnosticar una malaltia neurodegenerativa que m’afecta la mobilitat. Fa uns mesos vaig veure anunciades activitats per a la gent gran al Mercat de Sant Joan que oferia l’Ajuntament i em va semblar bona idea. Hi havia una activitat de jugar al Rummikub i m’hi vaig apuntar. Em desplaço amb una eina motora que enganxo a la cadira de rodes, d’aquesta manera puc tenir força independència i no necessito ningú que em porti als llocs. Sempre em poso un casc de bici per conduir-lo. Després d’uns mesos d’assistir-hi, fa uns dies la responsable de les activitats va trucar a la meva dona per dir que no podia tornar a assistir a les sessions de joc. El motiu: que no em podien TOCAR. Resulta que el personal del servei són administratius i la normativa els impedeix ajudar o ni tan sols tocar els usuaris. Un servei per a gent gran de l’Ajuntament no té professional format eventualment per ajudar gent gran o amb problemes de mobilitat. La meva dona va oferir la possibilitat de proposar-me que no canviés de seient (tot i que el metge sempre m’ho recomana). Li van dir que no es tractava d’això… i que fins i tot a vegades demanava ajuda per descordar-me el casc de la bici i tampoc aquí em podien ajudar. Escric aquesta carta per expressar la profunda tristesa. Em sento discriminat per patir una malaltia que ja és prou dura.