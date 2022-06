Tornaven en cotxe de l’espai d’arts escèniques Kursaal de Manresa, d’un magnífic concert del sabadellenc Albert Pla. Lliscant per l’asfalt, una pregunta els ballava pel cap: “Per què la ciutat ha deixat de pertànyer al circuit essencial de música catalana i els artistes hi passen de llarg?”. Els cosins Urpí, el Pere i el Josep, van decidir que calia posar remei a un panorama, admirats “per l’heroica activitat dels companys de l’Embassa’t”. D’això fa més de 10 anys.

I així va néixer UiU Promotors, que acaba d’arribar al mig miler de concerts programats a Sabadell. Van començar llogant teatres municipals i, en trobar-se “una política de costos inassumible”, van acabar optant per recuperar la CavaUrpí com a sala de concerts i espectacles. Al llarg d’aquest temps, també han participat en el Fresc Festival i han programat a l’Espai Cultura, al Centre Cultural de Terrassa i a una desena de municipis més.

Durant una dècada, d’entre el mig miler d’artistes programats a la ciutat, hi ha noms que es repeteixen, descobriments de talent i, tal com els bategen ells, “monstres mundials i figures immortals” de la música: Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Sílvia Pérez Cruz, les tres vegades de Jordi Savall, Lluís Claret, Luz Casal, els començaments de Laura Andrés i Judit Nedderman –que hi ha actuat més de 20 vegades– o grups catalans com Manel, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Mishima, Els Pets, Quimi Portet, Elena Gadel, Lax’n’Busto, Manu Guix… Molts d’ells ja són “residents de la casa i amics”, comenta el promotor.

“El món artístic de primera línia esperava actuar a Sabadell, on, fora d’alguna Festa Major, ningú els esperava”, explica Pere Urpí. “Era del tot esotèric que una ciutat amb tan potencial com havia ostentat no aparegués enlloc de la ruta central de la música i les arts escèniques”, reafirma.

En tots aquests anys, ha predominat el mateix criteri a l’hora de programar: “El sabadellenquisme militant, el rigor, la catalanitat, l’eclecticisme, el compromís nacional i l’esperit de servei”, enumera Urpí. Això se suma al modus operandi de 120 anys d’història en el món de l’hostaleria, que ha compromès UiU Promotors a tractar el món artístic des de “l’educació, l’hospitalitat i una manera de fer austera, responsable i assenyada”. El millor de tot plegat és que les portes de la CavaUrpí continuen obertes. Queda molt per celebrar.