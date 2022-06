L’OAR Gràcia Sabadell femení conquereix la Copa Catalunya

Títol femení. El pavelló Elisa Badia de Barberà del Vallès ha estat la seu de la jornada de cloenda de les competicions de la Federació Catalana d’Handbol, que incloïa com a plats forts les semifinals i finals de Copa Catalana sènior, amb participació de l’OAR Gràcia en la categoria femenina de la qual n’ha resultat campió en superar el Sant Vicenç, que tenia el paper de favorit, per 24-27.

En l’eliminatòria de dissabte contra el Mataró el conjunt gracienc va actuar a batzegades, amb fases de joc decebedor que van fer pensar que anava per mal camí si volia arribar a la final. Com que l’actuació de les mataronines tampoc va ser per llançar coets, ni l’un ni l’altre equip va poder desmarcar-se i el partit, a falta de qualitat, almenys va tenir interès per saber qui en sortiria ben parat. Va ser en el tram final quan el Gràcia, amb l’aportació de Cristina Calle i Marina Tomàs, va superar en encerts el Mataró a qui va guanyar per 24-26.

En l’altra semifinal, més intensa i espectacular, es va complir el pronòstic, tot i que el Sant Vicenç va haver de treballar de valent i només va superar el Sant Joan Despí per la mínima (29-28).

Una altra cara

En la lluita pel campionat, el Gràcia estava obligat a rentar-se la cara si volia tenir possibilitats. El caramel de finalitzar la temporada amb un títol, en especial per a les sis jugadores que deixen l’equip, va servir d’estímul per oferir la millor versió. A la primera part, però, es va trobar amb les esplèndides intervencions d’Ainhoa Larrañaga a la porteria que li van frustrar un bon grapat d’ocasions d’or. El que podia haver estat un marcador generós al descans, va quedar en l’incert 10-11 favorable.

En el segon temps va ser Olga Pena qui va destacar a la porteria. La gracienca, en el partit de comiat, va aportar seguretat i va propiciar uns quants gols de contracop. L’avantatge que el Gràcia va obtenir passat el minut 10 (15-18), el Sant Vicenç ja no li va poder prendre. Ho va acabar intentant prescindint de la portera per atacar amb 7 jugadores de camp, però el conjunt de Carol Carmona no només va resistir sinó que va resoldre (22-27) per evitar qualsevol ensurt.

La gracienca Irene Garcia va rebre el trofeu de jugadora més destacada de la final. Els dos equips finalistes accedeixen, amb Granollers (Divisió Èlit) i Sant Quirze (Divisió Or) a la Supercopa de Catalunya que obrirà la temporada 2022-23. En la categoria masculina, l’Esplugues és el nou campió de Copa després de vèncer el Granollers B, botxí de l’OAR, per 35-33.