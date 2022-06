Els firaires reclamen a l’Ajuntament de Sant Quirze que permeti instal·lar atraccions per Festa Major

El Gremi de Firaires de Barcelona ha iniciat una campanya per exigir a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que permeti la instal·lació d’atraccions per Festa Major, a principis de setembre. El 2019 va ser l’últim any que hi va haver tómboles, trenets o autos de xoc al municipi. Des d’aleshores, Sant Quirze no ha tornat a tenir fira per Festa Major. Després d’un 2020 en blanc per la covid, l’any passat l’Ajuntament no va autoritzar el muntatge argumentant que necessitava els terrenys per crear places d’aparcament durant les festes. Fonts municipals han explicat a l’ACN que per aquest 2022 encara no han pres una decisió al respecte, ni tan sols sobre què s’hi podria fer a l’emplaçament habitual, fet que genera malestar entre els firaires.

El Gremi sosté que els veïns de Sant Quirze “tenen dret a gaudir de la fira”. “No conec ningú que no li agradin els cavallets per Festa Major”, apunta la vicepresidenta del Gremi, Isabel Ragageles, que critica l’actitud del govern local.

I és que no entenen com a menys de tres mesos de la Festa Major encara no s’hagin tancat acords d’agenda i emplaçaments clau, com ho és la pròpia fira d’atraccions, que asseguren que va lligat a la celebració de la festa gran. Des del sector lamenten que l’Ajuntament de Sant Quirze ha estat l’únic que no els ha respost la instància presentada a principis d’any per tirar endavant el muntatge, i diuen que tenen evidències d’un possible veto a la fira a través de publicacions en mitjans de comunicació locals.

Ragageles retreu al govern un “menysteniment” cap als firaires i exigeix una reunió per conèixer de primera mà els arguments pels quals no es preveuria el muntatge de les atraccions. Mentre no hi hagi una reunió, el Gremi ha començat una campanya informativa entre els veïns de Sant Quirze, als quals convida a respondre una enquesta per dir si volen o no la fira. Fins ara han votat 265 persones, el 99% de les quals s’ha mostrat a favor del muntatge.

“Tenim dret a defensar els nostres llocs de treball”, defensa la vicepresidenta, que recalca que els firaires “no disposen de nòmina, sinó dels ingressos fira a fira”. Ragageles lamenta que s’estigui “impedint” l’activitat a una trentena de negocis d’herència familiar “que fa dècades” que van a la fira de Sant Quirze.

Tot per decidir

Des de l’Ajuntament, però, asseguren que ara per ara encara s’estan tancant serrells sobre la Festa Major, que si bé és a tocar, cal acabar de lligar algunes de les activitats programades. En aquest sentit, asseguren que la fira d’atraccions és encara sobre la taula, si bé no han confirmat si a dia d’avui l’opció que se celebri es decanta més pel sí o pel no.

Tampoc han concretat si l’espai on s’ubicaria la fira, en cas que se celebrés, seria el conegut com espai firal, una extensió de terra que s’utilitza en algunes ocasions com aparcament per a vehicles.

La Festa Major de Sant Quirze del Vallès coincideix en el calendari amb la de la veïna Sabadell, on res fa pensar que s’anul·laria la instal·lació de les atraccions en el seu emplaçament habitual, a l’Eix Macià, i que podria capitalitzar aquest públic per la proximitat entre els dos municipis.