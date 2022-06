Policia Municipal / Poma Malmesa: P.M. & P.M.

[Per F. Portalés Claramonte]

Com que soc de l’opinió que és millor plantar-se i dir no i denunciar les incompetències, encara que algú es pugui molestar amb mi. Com que tampoc m’agrada resignar-me i, entre altres pensaments, quedar-me amb la cara de contribuent i voluntari veïnal fracassat, vull comentar com funciona el torn del matí (entre les 8 i les 11 hores és l’experiència a la qual em referiré) de la Policia Municipal de Sabadell. Els primers dies del mes de març d’enguany (tres dies consecutius) vaig haver de trucar, per motiu de les obres en l’aparcament de l’Eix Macià, a la centraleta de la Policia Municipal de Sabadell. Encara que l’atenció va ser dolenta en tot moment, va haver-hi un dia en què aquesta es va transformar en esperpèntica. En arribar a aquesta situació vaig sol·licitar a la persona que atenia la centraleta (veu de dona) la seva identificació i parlar amb la persona que estigués com a responsable del servei. Tant ella com el suposat cap del servei (veu masculina), es van negar a la identificació professional al·legant una suposada norma que els impedia identificar-se per telèfon.

Feta la corresponent sol·licitud a transparència se’m va confirmar que aquesta norma no existeix. La teoria de la poma podrida ens diu que en tota organització existeix un treballador l’actitud o la personalitat del qual pot ‘infectar’ a la resta a través del seu comportament. Totes les professions, igual que totes les construccions, han de tenir una fonamentació adequada a les seves característiques específiques. Aquesta interconnecta l’estructura de l’edifici amb el sòl i proporciona el suport adequat per a evitar que l’estructura s’assenti de manera diferenciada que faria que es destrossés l’edifici. Hi ha professions, com la de la policia, que han de tenir una base (fonamentació) que no pot fallar ni una mica: és la de la veracitat.

Sense veracitat, no pot haver-hi autoritat. Si, a Sabadell, una part del seu Policia Municipal és poma podrida i no té veracitat, ens trobem amb un problema greu. Deixen de ser servidors de la ciutadania per a servir-se de la mateixa i abandonen la seva presumpció de veracitat per a convertir-se en presumptes faedors de mentides i, sobretot, posen en dubte el caràcter d’autoritat i només els surt la vena autoritària. Qualsevol persona davant una fruita podrida en un cistell té clar quina és la solució, espero que la persona responsable de la Policia Municipal de Sabadell també la tingui.