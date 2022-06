Sabadell, protagonista d’una pel·lícula de Netflix

Sabadell podria ser considerada una ciutat de pel·lícula. Els rodatges de cinema al municipi—juntament amb la publicitat i la televisió— són molt habituals. De fet, un bon grapat de productores veuen en Sabadell un lloc ideal per dur a terme gravacions de tota mena. L’últim rodatge a la ciutat que ha sortit a la llum ha estat d’una escena de la pel·lícula recentment estrenada a Netflix, Centauro, del conegut director cinematogràfic català Daniel Calparsoro, que ha dirigit films com Hasta el cielo, El silencio de la ciudad blanca, El aviso i Cien años de perdón.

El rodatge, en pandèmia

La gravació va tenir lloc entre els dies 10 i 12 de novembre de l’any 2020, en plena pandèmia, a la ronda Oest (C-58c) de Sabadell. L’equip de rodatge i el conjunt d’actors tenien com a punt base el Barcelona Moda Centre, un espai de grans dimensions destinat al lloguer d’oficines per empreses situat a Sant Quirze del Vallès. Des d’allà tenien un accés ràpid i còmode a la ronda Oest, des d’on van gravar els clips. De fet, aquesta via es va tallar al trànsit entre les 22:30 h i les 04:30 h durant els tres dies que va durar el rodatge.

Cal posar en context que en aquelles dates (novembre de 2020) hi havia toc de queda a Sabadell i la resta de ciutats catalanes. Per tant, el tall de la ronda Oest no va provocar alteracions en el trànsit. L’Ajuntament no va avisar la població sobre el rodatge de la pel·lícula Centauro, ja que la productora audiovisual del film va demanar al consistori secretisme absolut, segons apunten fonts municipals.

Dit això, l’escena rodada a Sabadell apareix aproximadament en el minut 35:30 de la pel·lícula. Es pot veure com el protagonista del film, el Rafa (representat per l’actor Àlex Monner), s’escapa en motocicleta per l’autopista d’agents policials que el persegueixen. El Rafa és un corredor de superbikes que, a la recerca d’emocions fortes, comença a treballar de missatger de drogues per saldar el deute de la mare del seu fill.

D’altra banda, tornant a l’escena, la persecució policial deixa de tenir lloc a Sabadell un cop el protagonista agafa la sortida de l’autopista que dona accés a la rotonda elevada que permet entrar a l’avinguda d’Estrasburg. L’escena a la ronda Oest dura aproximadament uns 30 segons.

Una pel·lícula plena d’adrenalina

Centauro, que és un remake de la pel·lícula francesa Burn out, narra el rumb del Rafa, un jove motociclista, amb aspiracions (i talent) per a competir en les grans carreres, que veu com la seva vida fa un gir inesperat quan per salvar a la mare del seu fill d’un error es veu involucrat en el transport de droga per a una organització narco que trafica de Marsella a Barcelona. El film està ple d’acció i adrenalina. A més, compta amb actors de la talla d’Àlex Monner, Carlos Bardem i Begoña Vargas, entre d’altres.

Sabadell, ‘ciutat plató’

Sabadell és una de les ciutats catalanes que més rodatges acull. Això passa principalment perquè està adherida des del 2008 a Barcelona Film Commission, un servei públic i específic de l’Ajuntament de Barcelona que promou el sector audiovisual i realitza totes les accions necessàries per a l’obtenció dels permisos de rodatge. La darrera gravació més important que va tenir lloc a Sabadell va ser el rodatge d’un anunci de la marca de cotxes de luxe Bentley Motors, que va tenir lloc a la Pista Coberta d’Atletisme.