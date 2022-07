Recuperem la Festa Major

Després de dos anys de pandèmia, tot fa pensar que aquest any gaudirem de nou i plenament de la Festa Major de Sabadell. Confiem que la Covid ens ho permeti després de dos anys excepcionals perquè els sabadellencs i les entitats que treballen per organitzar-la s’ho mereixen. Preparar un esdeveniment d’aquestes característiques requereix el treball i l’esforç de totes les parts perquè tothom el pugui gaudir, la qual cosa aprofitem d’entrada per destacar i agrair des d’aquestes línies.

Enguany deixarem enrere les restriccions d’aforament i les normes antiCovid, com l’ús de la mascareta que, de totes maneres, continua sent opcional per a aquelles persones que la vulguin dur. La Festa Major tornarà a ser, doncs, el punt de trobada que marcarà l’inici del pròxim curs. Enguany aquest nou començament coincidirà, dimarts dia 6 de setembre, amb la represa del curs escolar, una setmana abans del que estàvem acostumats fins ara. El pas de la festa a la rutina serà més ràpid, i tocarà posar-se les piles des del primer dia per no perdre de vista els reptes que la ciutat té per endavant i que no s’aturen ni per vacances ni per Festa Major.