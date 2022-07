Restablerta la circulació a la línia S2 Sabadell d’FGC

La línia Barcelona-Vallès ha vist interrompuda la circulació habitual de trens aquest dilluns per culpa d’una avaria a la instal·lació de l’estació del Baixador de Vallvidrera. La reparació del problema ha provocat afectacions en els trens de la S1 Terrassa i S2 Sabadell, que durant poc més de dues hores només han funcionat des de i fins a l’estació de Valldoreix. Segons ha informat posteriorment en el seu perfil de Twitter Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el servei de trens entre Pl. Catalunya i La Floresta s’ha restablert abans del migdia, recuperant la circulació amb trens fora de l’horari habitual.

⚠️ Línia Barcelona-Vallès: Línies S1 Terrassa i S2 Sabadell només funciona des de l’estació de La Floresta. Servei de trens aturat entre Pl. Catalunya i La Floresta. Només circula la línia L7 Av. Tividabo. #ServeiFGC #FGC pic.twitter.com/bxzW3OAOZy — FGC (@FGC) July 25, 2022

Segons ha informat la companyia, durant les tasques de reparació s’ha facilitat un servei alternatiu per carretera entre Sarrià i Valldoreix per evitar la zona afectada per l’avaria i que els usuaris puguin desplaçar-se fins a la següent estació, arribant al destí final de la línia a Plaça Catalunya. Per aquest motiu, hi ha afectacions horàries en els trens, que circulen sense la freqüència habitual.