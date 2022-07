‘Mariona Creus i Virgili’, per Concepció Cabanes Duran

[Concepció Cabanes Duran, infermera]

Ha estat un honor compartir moltes hores de reflexions d’infinitat de temes amb la Infermera, companya i amiga Mariona Creus i Virgili. Una persona sàvia, que com a dona va treballar sempre per avançar cap a un món més just i igualitari.

La Mariona va ser la responsable de pràctiques durant els estudis d’Infermeria de la majoria de professionals de Sabadell i Comarca de l’Escola d’Infermeria EPIONE de Sabadell. Una escola de molta qualitat, humanista i moderna. La Mariona, alhora que era propera i humana, ens generava molt respecte i admiració. Totes vam aprendre molt d’ella.

Ha estat una gran professional, sempre disposada a anar endavant, lluitant incansablement per situar la infermeria allà on toca i es mereix. Una gran ambaixadora de la nostra professió a tot arreu on anava i en tots els fòrums on participava. Per on ha passat ha deixat l’empremta com infermera, sempre fent visible “les cures infermeres”.

Molts professionals fins i tot d’altres disciplines ressalten d’ella aquest orgull de ser infermera i la capacitat de crear i de generar consens amb temes i situacions de vegades difícils i complicats en els nostres centres sanitaris. Ella sempre trobava la manera perquè tot encaixés al màxim i de la millor forma possible. Pionera en la gestió sanitària. Va ser una professional fonamental en el desenvolupament del Model Sanitari Català.

Durant els dos mandats com a presidenta del Col·legi Oficial i Consell d’Infermeres i Infermers de Barcelona, va modernitzar i professionalitzar el Col·legi. Crec que no m’equivocaria en dir que el seu pas per la institució va suposar un abans i un després.

La nostra professió, que ella la sentia i exercia amb passió, ens la va saber transmetre a totes nosaltres, per tant, Mariona, pots estar segura que seguirem el teu camí perquè, com bé deies, “hem avançat molt, però encara estem lluny d’on volem arribar”.

Amb la Mariona hem compartit molts espais, entre ells el Consell de Govern del Parc Taulí, on ha quedat palès el seu saber fer i la seva implicació, defensant la institució i els professionals, aportant valor i defensant un model sanitari públic, de qualitat, solidari i sostenible.

Ha ajudat a fer créixer la Unitat Docent del Consorci Parc Taulí, que acollirà aquest nou curs el grau en Infermeria que ofereix la UAB. Especialment, les que som EPIONE, n’estem molt orgulloses, perquè és una reivindicació històrica.

Mariona, encaixar el teu traspàs està sent un cop molt dur. Gràcies per la teva sincera i desinteressada amistat, per tots aquells moments de confidències i per aquelles sobretaules amb les quals tant hem gaudit. I com dèiem quan ens acomiadàvem, “estem en contacte”.