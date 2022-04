Sabadell tindrà finalment 75 places del grau d’Infermeria el curs vinent

El grau d’Infermeria que s’impartirà a Sabadell a partir del curs vinent tindrà 75 places. Finalment aquesta serà la xifra, cinc més de les 70 anunciades fa uns dies. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha signat aquest divendres el llibre d’honor de l’Ajuntament i després ha presentat l’ampliació d’aquests estudis universitaris amb 600 places noves a tot Catalunya en un acte a l’auditori de l’hospital Parc Taulí.

La consellera s’ha mostrat conscient de la manca de professionals d’infermeria que té Catalunya. I confia que aquesta incorporació de 600 places sigui un primer pas per augmentar la ràtio d’infermeres de 6 a 8,8 per cada 1.000 habitants, com és la mitjana dels països de l’OCDE. Geis també ha insistit que “ens preocupa i interpel·la des de la primera hora lectiva a la darrera de pràctiques”, en la línia que també s’ha referit la coordinadora del Grau en Infermeria de la UAB, Sabiniana San Rafael, perquè “hem d’incrementar les places sense disminuir la qualitat acadèmica”.

Per la seva part, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que disposar d’aquesta oferta formativa és un “orgull per l’hospital i per la ciutat, perquè li dona el pes que es mereix”. L’Ajuntament aportarà 4 dels 5,8 milions d’euros que costarà rehabilitar l’Artèxtil, sobre el que ha dit que “no hi pot haver un millor ús” que portar-hi l’escola d’infermeria i lligar aquest espai a l’àmbit de coneixement de la Gran Via format pel Taulí, la UAB, l’ESDi i l’aeroport.

Com a hospital universitari vinculat a la UAB, el curs d’Infermeria a Sabadell es començarà a impartir a la Unitat Docent del Parc Taulí. No es traslladarà a la seva ubicació definitiva, l’Artèxtil, fins que aquest edifici estigui rehabilitat. A hores d’ara, definit el nombre de places, la conselleria treballa la resta d’aspectes per configurar l’arribada del grau a la ciutat, com el professorat.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha mostrat la satisfacció de la universitat per aquest increment de places, que en el seu conjunt és de 150 sumant les 75 més que també incorporarà la unitat docent de l’hospital Germans Trias i Pujol. Per la seva part, el rector es marca l’objectiu de retenir el talent i que els futurs estudiants d’Infermeria no marxin fora. “Hem de treballar per mantenir-lo i, si en podem atraure, millor”, ha dit.

També ha participat a l’acte la presidenta del Taulí, Mariona Creus, que ha recordat que fa vint anys el col·legi d’infermeria ja advertia que faltarien infermeres. “Hem aconseguit el nostre objectiu. El que va començar com una il·lusió i un somni, avui és una realitat”, ha dit qui durant anys va exercir d’infermera i també ha tingut diferents càrrecs de responsabilitat en aquesta matèria. Creus ha recordat que Sabadell ja va tenir una escola d’infermeria entre el 1966 i el 1979, l’Epione, fundada pels doctors Duran i Argemí i d’on van sortir mig miler de professionals. D’aquesta manera, la sabadellenca ha volgut lligar la tradició del passat amb el present en què, de nou, Sabadell tornarà a ser un centre d’estudis d’infermeria.