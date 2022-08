Donar sang a l’estiu: un petit gest que pot salvar vides

Donar sang sempre és important. Els hospitals en fan un gran ús i en necessiten constantment. A l’estiu aquesta demanda augmenta encara més. El motiu principal és perquè les donacions es redueixen en època estival, per aquest motiu el Banc de Sang i Teixits ha realitzat una recollida aquest dissabte a l‘antic Mercat de Sant Joan.

“A l’estiu fem més incidència amb les campanyes perquè la gent vingui i intentar que no estiguem sota mínims de reserves”, ha explicat la metgessa de la campanya, Gemma Beorlegui. Pel que fa al volum de donacions, últimament s’ha ressentit: “Durant la pandèmia va augmentar, perquè així la gent podia sortir de casa. Ara sembla que ja no hi pensen tant, però qui ve és gent amb moltes ganes d’ajudar”, ha confessat Gemma.

Els donants: “És un petit gest que pot salvar vides”

El perfil dels donants és molt heterogeni, qualsevol persona amb bon estat de salut i que compleixi els requisits pot participar-hi. Hi ha qui porta fent-ho molts anys, per altres és el primer cop. “Vaig veure per la tele que era important i hi ha qui ho necessita. Creia que em faria més mal o em marejaria, però ha anat tot bé”, ha comentat la Kelly un cop ha acabat la seva primera experiència com a donant.

Pels qui donar sang és ja un hàbit, els motius per fer-ho són ben senzills: “Fa més de 20 anys que sóc donant, intento venir 3-4 cops l’any perquè donar sang no costa res i és ser generós perquè mai saps quan en pots ser receptor. És una bona forma de donar suport a el sistema sanitari i a la gent”, ha comentat Sebastià.

“Crec que tothom qui pugui n’hauria de donar, hem d’ajudar a qui ho necessita. N’he donat a altres llocs com a la universitat o als autocars mòbils”, ha explicat Ainara Marin, qui ha tornat a repetir com a donant.

La recollida s’ha fet durant tot el dissabte, amb una estimació d’un centenar de donants de sang. Tot i ser estiu, les ganes dels sabadellencs d’ajudar han permès recollir molts litres de sang. Els hospitals i els receptors segur que ho agrairan.