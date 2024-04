FOTOS | Imatges de l’espectacular pluja a Sabadell

Aquest dilluns va ser el dia més plujós de l’any a Sabadell. De fet, al conjunt del país, es va registrar la jornada més plujosa des del novembre del 2021, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A la nostra ciutat, la precipitació es va acumular especialment durant la tarda, entre les 17 i les 19 hores, una franja en què es van superar els 30 mil·límetres, segons dades de l’Estació Automàtica del Parc Agrari. Al llarg de tot el dia, el volum recollit va superar els 94 mm, un dels valors més alts a Catalunya.

De fet, el Vallès Occidental va ser una de les comarques on més aigua va caure. Això va fer que la majoria de les trucades per emergències es concentressin en ciutats com Terrassa (135), on un enfonsament parcial a la cobertura del pavelló de Can Jofresa va obligar a evacuar 300 persones aquest dilluns a la tarda. També es van reportar incidències a Sant Cugat del Vallès (130) o Vacarisses, on també es van fregar els 90 mil·límetres durant el dilluns.

Amb tot, la pluja de les darreres hores ha fet incrementar el cabal dels rius, tot i que sense generar grans afectacions. Aquest és el cas del riu Sec, amb una crescuda espectacular.