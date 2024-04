Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades a Sabadell pels ruixats intensos. Amb la mirada posada al cel, repassem l’actualitat informativa aquest dimarts.

El futur més immediat de l’edifici Llac Center, a l’Eix Macià, es comença a dibuixar un cop ja han acabat les obres de reforma per construir una residència d’estudiants a les dues torres de la part superior. Al bloc inferior, en canvi, encara no s’ha donat a conèixer què s’hi farà, però tornarà a ser un centre comercial, amb diferents establiments de marques nacionals i internacionals, i no comerç local com hi havia hagut els anys noranta.

Puré de carabassa, filet de pollastre amb formatge gratinat, enciam i una peça de fruita. És l’àpat que els tocarà dinar aquest dimarts a centenars d’estudiants del municipi que es queden el migdia a l’escola. Això, si no presenten cap intolerància o al·lèrgia; i requereixen un menú diferenciat. La gestió agrupada del servei de menjadors escolars que articula l’Ajuntament està formada per 19 centres educatius.

Els ànecs que viuen al llac del Parc de Catalunya es van quedar sene aigua. Poc esperaven, potser, que al cap d’uns dies una pluja continuada tot el dilluns 29 d’abril els permetria trobar un racó on posar-se a remull, com ha sigut el cas d’aquests ànecs, que han trobat un emplaçament ideal en els escocells més pròxims al llac del parc de Catalunya.

“Les flors, a les floristeries”. Sota aquest lema i una setmana després de la celebració de Sant Jordi, floristes de Sabadell assenyalen l’“intrusisme” i “competència deslleial” que pateixen durant la Diada. Les floristeries es plantegen reclamar a l’Ajuntament que reguli la quantitat de parades de no professionals que s’instal·len a la via pública per a vendre el dia de Sant Jordi.

La pluja no ha aturat els treballs per desmuntar els estabilitzadors de la fàbrica Bosser, al carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau, tram que continuarà tallat al trànsit. En acabar la setmana passada encara quedava treure alguns dels elements metàl·lics, si bé la majoria ja es van treure. Això ha permès aquest dilluns començar a desmuntar els blocs de formigó que ja no tenen les estructures a sobre.