Gamarra: “Votar PP val per dos; posar fi a l’independentisme i ensenyar-li la porta a Pedro Sánchez”

Més d’un centenar de persones han assistit aquest dilluns al míting del Partit Popular celebrat a l’hotel Verdi de la ciutat. Malgrat l’absència d’Alberto Núñez Feijóo (la seva visita es va cancel·lar en els darrers dies, davant la incertesa al voltant de la decisió de Pedro Sánchez) sí que hi ha assistit la secretària general dels populars Cuca Gamarra; el candidat a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández; l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes; la portaveu al Parlament Europeu, Dolors Montserrat; i la cap de llista dels populars a Sabadell, Cuca Santos.

Ha estat la cara visible dels populars a la ciutat, Cuca Santos, qui ha encetat un acte que ha començat amb una hora de retard i que ha girat al voltant de la “performance” del cap de l’executiu Pedro Sánchez, recordant que el Partit Popular és qui “parla dels problemes que preocupen al ciutadà, com els llocs de treball, la seguretat, l’economia i la sanitat, perquè nosaltres no ens distraiem amb focs artificials d’una persona que degrada la democràcia”, ha etzibat. A continuació ha estat l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, l’únic que ha aterrat algunes polítiques que podrien beneficar directament Sabadell i en conseqüència Catalunya, en demanar que “per què la comarca no rep les inversions que li toca? La B-40 és una obra molt necessària davant els problemes de transport que hi ha, com també amb els ferrocarrils”.

Seguidament, ha estat el torn d’Alejandro Fernández, qui ha lloat la tasca de Santos en l’àmbit municipalista per “recórrer carrer a carrer la ciutat, per conèixer la realitat dels sabadellencs”, mentre ha desglossat una sèrie de “problemes” enquistats que arrossega Catalunya –fuga d’empreses i ocupacions il·legals– des de fa dotze anys i que l’han dut a la decadència. El líder dels populars a Catalunya ha criticat amb duresa Sánchez i Salvador Illa assegurat que el cap de l’executiu espanyol és el “majordom” de Puigdemont i el líder dels socialistes a Catalunya “aquell qui no diu res dolent ni fa res bo”, per, segons ha defensat, ser els que s’han encarregat de decidir “què es pot jutjar i que no”. Finalment, Fernández tampoc ha volgut obviar la situació que s’ha viscut els darrers dies al voltant de la continuïtat de Pedro Sánchez, assegurant que “Sánchez ha convertit la campanya en un reality show sobre la seva vida privada. El feminisme és molt més que Pedro Sánchez”.

La intervenció més esperada ha estat la de la secretària general dels populars, Cuca Gamarra, que ha capitalitzat bona part dels aplaudiments dels assistents de l’acte. Gamarra, seguint la línia dels seus antecessors ha centrat la intervenció cap a Pedro Sánchez, ha afirmat que “després d’enganyar cinc anys, aquest teatre ja no se’l creu ningú”, fent una clara al·lusió als esdeveniments dels darrers dies. La popular, que no ha amagat que la prioritat serà “la seguretat a fins i fora de les cases i que els okupes en 24 hores han d’anar al carrer”, ha reiterat diverses vegades que només amb ells “arribarà el canvi. Un canvi centrat en la política per als ciutadans, per vosaltres, per als vuit milions d’espanyols”, mentre ha demanat un vot “que valdrà per dos; posar fi a l’independentisme i ensenyar-li la porta a Pedro Sánchez”.