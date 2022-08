És un estiu anòmal en el sector del lloguer de cotxes a tot l’Estat. La demanda ha remuntat respecte als anys 2020 i 2021, però les companyies tenen molt poc estoc de vehicles. Per tant, els preus s’han encarit notablement per als clients que volen fer ruta sobre rodes durant les vacances.

“Durant la pandèmia, totes les companyies ens vam haver de vendre molts cotxes. Què en podíem fer? Res. El que no es podia preveure era que des del setembre passat ens trobéssim tants problemes per comprar-ne de nous”, analitza un treballador d’una multinacional nord-americana de cotxes amb seu a Sabadell.

La crisi de microxips en el sector de l’automòbil, així com les aturades de producció a la Xina, ha obligat les empreses de lloguer a buscar solucions per tenir prou flota de vehicles, com quedar-se cotxes amb força quilometratge que haurien d’haver-se retornat a “les cases matriu” o buscar cotxes de segona mà a altres països, molts amb una antiguitat d’entre 6 i 8 mesos, segons comenta. Paral·lelament, l’interès per llogar vehicles ha crescut, apunta el treballador. “La demanda s’ha disparat des del mes de juny. És molt superior a la de 2019 i a la de l’any passat”.

Quant costa llogar un cotxe a Sabadell?

Una recerca ràpida en un popular comparador de preus per internet permet apreciar que, per a la setmana del 22 al 29 d’agost, disposar a Sabadell del model de cotxe més bàsic, un Fiat 500 o similar, té un preu base de 22o euros amb Europcar. Cal sumar-hi l’assegurança, que amb franquícia infla el cost com a mínim uns 60 euros. A la ciutat, el comparador de preus estipula que hi ha un 60% de cotxes reservats per aquestes dates i queda “poca disponibilitat”.

No és una novetat d’aquest any, però llogar un cotxe durant les vacances d’agost a Sabadell és en general més car que fer-ho per exemple a Madrid, Barcelona o Menorca, on operen moltes més companyies i hi ha més flota de vehicles. Per a la mateixa setmana seleccionada, el preu base per un cotxe bàsic a la capital de l’Estat és de 134 euros, com a mínim, amb l’assegurança més senzilla.

A la capital catalana, el preu més baix és d’uns 140 euros, també amb franquícia, segons el mateix comparador de preus. En el cas de Menorca, una companyia local ofereix el mateix Fiat 500 per 219 euros, també amb l’assegurança més bàsica. Un preu per sota dels 280 euros que costaria a Sabadell, amb franquícia.

Alerta amb l’assegurança

El servei de lloguer de cotxes de les empreses locals, majoritàriament ben valorat, difereix molt en qualitat del dels grans portals, com comparadors o pàgines especialitzades. De fet, han aixecat suspicàcies a la Unió Europea. Un estudi elaborat per la institució va examinar 223 pàgines, de les quals va determinar que un 55% “infringeixen potencialment” la directiva sobre pràctiques comercials deslleials i té dubtes sobre un 18% restant.

Una dada alarmant és que la meitat de les companyies analitzades no especifiquen quins serveis inclou l’assegurança i, a l’hora d’escollir pagaments opcionals, un 21% de les pàgines ja té aquestes eleccions com a preseleccionades. Per altra banda, en un terç dels portals analitzats no queda clar a qui han de contactar els usuaris en cas de queixes o comentaris; en un 28% de les pàgines el nom de l’empresa que lloga el vehicle no està clarament mencionat i en un 32% no s’indica de forma evident quina empresa està obligada a complir amb les condicions de lloguer, segons recull l’ACN.